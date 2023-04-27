HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hırsız diye yakaladıkları kişi terörist çıkmıştı! PKK'dan o köylülere silahlı saldırı

Hırsız diye yakaladıkları kişi terörist çıkmıştı! PKK'dan o köylülere silahlı saldırı

27.04.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın İdil ilçesinde köylüler, hırsız diye bir kişiyi yakalayıp jandarmaya teslim etti. Yapılan araştırma sonucu, yakalanan kişinin gri kategoride aranan ‘Harun Elbak’ kod adlı PKK’lı terörist Selim Adıyaman olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından sosyal medyada terör örgütü destekçisi sayfalar tarafından hedef gösterilen köylüler, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Mehmet Atatekin yaşamını yitirirken, 2 kişi de ağır yaralandı. Saldırıyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar...

Hırsız diye yakaladıkları kişi terörist çıkmıştı! PKK'dan o köylülere silahlı saldırı

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Yavşan köyünde 26 Mart’ta köylüler, bir evde yakaladıkları kişiyi ‘hırsızlık şüphelisi’ sanıp, jandarmaya teslim etti. Gözaltına alınıp karakola götürülen kişinin, Genel Bilgi Taraması’nda (GBT), İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinde gri kategoride bulunan ‘Harun Elbak’ kod adlı Selim Adıyaman olduğu belirlendi. Terörist Adıyaman’ın köylülerce yakalanma anları da sosyal medyada paylaşıldı. Terörist Selim Adıyaman, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

81a45fb24d11a4b6b4b4d9c7dfb5ecbd

HEDEF GÖSTERİLDİLER

Terör örgütü PKK destekçisi sayfalarda, görüntülerdeki kişilerin güvenlik korucusu oldukları belirtilerek kimlikleri deşifre edilip, hedef gösterildi. Görüntülerdeki Mehmet Atatekin, E.E. ve A.E., 2 gün önce gece saatlerinde araçlarından indirilerek uzun namlulu silahlarla tarandı. Silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4f17874366a291c404c05bb1ee96a10a

İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Atatekin, kurtarılamadı. E.E. tedavisinin ardından taburcu edilirken, A.E.’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Mehmet Atatekin’in cenazesi, toprağa verildi.

e43a52326dcea54df13fb497fcd66fa3

ÖZEL HAREKAT OPERASYON BAŞLATTI

Saldırının ardından jandarma özel harekat timleri, bölgede hava destekli operasyon başlattı. Ekipler, olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 8 şüpheliyi gözaltına aldı. E.E.’nin de jandarma tarafından sorguya alındığı belirtildi.

Hedef gösterilen kişilerin güvenlik korucusu olmadığı ve Yavşan köyünde güvenlik korucusu bulunmadığı bildirildi.

6327f99bf861e19a729241602f0cdd26

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enfeksiyon gastroenterit nedir? Enfeksiyon gastroenterit belirtileri neler? Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamaEnfeksiyon gastroenterit nedir? Enfeksiyon gastroenterit belirtileri neler? Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Erdoğan sosyal medyadan duyurdu! 'Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz'Erdoğan sosyal medyadan duyurdu! 'Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz'
Amasyalı çiftçi: "Satmaya kalksam Amerika bile ‘Allah Allah’ der"Amasyalı çiftçi: "Satmaya kalksam Amerika bile ‘Allah Allah’ der"
Anahtar Kelimeler:
pkk Şırnak terörist

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak

Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak

Yavaş ve İmamoğlu tüm tabloyu değiştirdi!

Yavaş ve İmamoğlu tüm tabloyu değiştirdi!

Seçime sayılı günler kaldı! Son ankette dikkat çeken sonuçlar: O ilde AK Parti, CHP'yi geçti

Seçime sayılı günler kaldı! Son ankette dikkat çeken sonuçlar: O ilde AK Parti, CHP'yi geçti

"İçeride ne yapıyordunuz?" sorusuna 'pes' dedirten cevap

"İçeride ne yapıyordunuz?" sorusuna 'pes' dedirten cevap

Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuna...

Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuna...

Almanya'nın 'ek sandık' kararı tepki çekti

Almanya'nın 'ek sandık' kararı tepki çekti

İlginizi Çekebilir

“28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

“28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

22 yıllık kocasını genç sevgilisiyle yakaladı! Öfkeden çılgına döndü

22 yıllık kocasını genç sevgilisiyle yakaladı! Öfkeden çılgına döndü

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.