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Hırsız sevgililerin kurnaz oyunu! Şans öpücüğü verdikten sonra...

30.12.2021 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da bir iş yerine giren sevgililer, 3 bin 500 lira değerinde 2 adet kol saatini çaldı. Hırsız çiftin birbirine şans öpücüğü verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsız sevgililerin kurnaz oyunu! Şans öpücüğü verdikten sonra...

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında 2 kişi, 6 yıldır bijuteri işiyle uğraşan Ahmet Kerim Selçuk’a ait iş yerine girdi.

İŞ YERİ SAHİBİNİN DİKKATİNİ DAĞITTILAR

Sevgilisine şans öpücüğü verdikten sonra çiftlerden biri iş yeri sahibini oyalarken diğeri ise saat bölümüne giderek 3 bin 500 bin lira değerinde 2 tane kol saatini cebine koydu. Çiftin hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İş yeri sahibi Selçuk, daha sonra saat rafının boş olduğunu görünce şoke oldu ve hemen polis ekipleri arayarak hırsızların yakalanması için şikayetçi oldu. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Isparta
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