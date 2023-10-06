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  4. Hırsızdan akılalmaz olay! 3 kilo altını çalma yöntemleri pes dedirtti

Hırsızdan akılalmaz olay! 3 kilo altını çalma yöntemleri pes dedirtti

06.10.2023 20:00 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ta akılalmaz bir olay yaşandı. Bir kuyumcuya duvarı delerek giren hırsızlar içeride bulunan 3 kilo altını çalıp, kayıplara karıştı. İşyerinin duvarın delindiğini ve altınların yerinde olmadığını fark eden kuyumcu, polis ekiplerine haber verdi.

Hırsızdan akılalmaz olay! 3 kilo altını çalma yöntemleri pes dedirtti

Olay, öğle saatlerinde Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu kuyumcu, cuma namazını kılmak için işyerini kapatarak camiye gitti. Namaz sonrası geri dönen kuyumcu, işyerinin duvarın delindiğini ve altınların yerinde olmadığını fark edinci durumu polise bildirdi.

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İhbarla gelen polis ekipleri parmak izi incelemesi yaptı ve çevrede bulunan görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Polis ekipleri, 3 kilo altınla kaçan şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
polis Hırsız Kuyumcu Kahramanmaraş

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