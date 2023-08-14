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    4. Hırsızlık için girdiği mağazada yakalanınca dükkan sahibini darp etti! Sokak ortasında tekme tokat dövdü

    Hırsızlık için girdiği mağazada yakalanınca dükkan sahibini darp etti! Sokak ortasında tekme tokat dövdü

    14.08.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Missouri eyaletine bağlı Independence bölgesindeki bir dükkana giren iki kişi hırsızlık yapmaya çalıştı. Dükkandan güneş gözlüğü çalarken sahibine yakalanan gençler kaçmak istedi. Dükkan sahibi hırsızların peşinden koşarken gençlerden biri 60’lı yaşlarındaki dükkan sahibini sokak ortasında tekme tokat dövdü.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Missouri eyaletindeki bir dükkana giren 2 kişi güneş gözlüğü çalmak istedi. Hırsızları fark eden 60’lı yaşlarındaki dükkan sahibi onları durdurmak için hamle yaptı. Hırsızların dükkanın dışına çıkması üzerine onları takip etmeye devam eden dükkan sahibi bir anda darp edildi. Yoldan geçen bir sürücü tarafından darp anları saniye saniye kaydedildi.

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    Dükkan sahibinin güneş gözlükleri için ödeme istemesi üzerine taraflar arasında tartışma başladı. Kısa sürede dükkanın dışına taşan ve yoldan geçenler tarafından görüntülenen kavga anlarından sonra polis hırsızların kimliğini tespit etmek için harekete geçti.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika hırsızlık

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