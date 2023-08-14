Hırsızlık için girdiği mağazada yakalanınca dükkan sahibini darp etti! Sokak ortasında tekme tokat dövdü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Missouri eyaletindeki bir dükkana giren 2 kişi güneş gözlüğü çalmak istedi. Hırsızları fark eden 60’lı yaşlarındaki dükkan sahibi onları durdurmak için hamle yaptı. Hırsızların dükkanın dışına çıkması üzerine onları takip etmeye devam eden dükkan sahibi bir anda darp edildi. Yoldan geçen bir sürücü tarafından darp anları saniye saniye kaydedildi.

ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR

Dükkan sahibinin güneş gözlükleri için ödeme istemesi üzerine taraflar arasında tartışma başladı. Kısa sürede dükkanın dışına taşan ve yoldan geçenler tarafından görüntülenen kavga anlarından sonra polis hırsızların kimliğini tespit etmek için harekete geçti.