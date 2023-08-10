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    4. Karnını görenler hamile olduğunu düşündü! 10 gündür tuvaletini yapamıyordu... 3 metrelik dışkı çıktı

    Karnını görenler hamile olduğunu düşündü! 10 gündür tuvaletini yapamıyordu... 3 metrelik dışkı çıktı

    10.08.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çin’de yaşayan ismi sadece Hua olarak açıklanan 53 yaşındaki bir kadın tam 10 gün boyunca tuvaletini yapamadı. Karnı hamile gibi şişen ve hareket etmekte dahi zorlanan kadın çareyi doktora başvurmakta buldu. 53 yaşındaki kadının bağırsaklarında biriken dışkı cerrahi operasyonla alındı.

    Çin’in Zhejiang şehrindeki bir hastaneye ismi açıklanmayan 53 yaşındaki kadın bağırsak problemi nedeniyle başvurdu. Midesindeki şişkinliğin neden olduğu ağrı ve sancı nedeniyle yataktan zar zor kalabildiğini ifade eden Hua, uzun yıllardır kabızlık sorunu yaşadığını belirtti. Uzun bir süredir müshillerle ve tıbbi ilaçlarla bağırsak hareketlerini desteklemeye çalıştığını belirten Hua son olarak 10 gün boyunca tuvalete çıkmaması üzerine hastanelik oldu.

    NEFES ALMASINI ZORLAŞTIRIYORDU

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    Muazzam kütlenin vücudunda yarattığı basınç nedeniyle nefes almakta dahi zorlanan Hua’nın karnına dışarıdan dokunulduğunda sertlikler geliyordu. Cerrahi operasyonla 53 yaşındaki kadın bağırsaklarında biriken atık toplandı. Az gelişmiş bağırsak sinir hücresi teşhisi konulan kadın ameliyatın ardından tedavi sürecine alındı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çin dışkı tuvalet

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