Karnını görenler hamile olduğunu düşündü! 10 gündür tuvaletini yapamıyordu... 3 metrelik dışkı çıktı

Çin’in Zhejiang şehrindeki bir hastaneye ismi açıklanmayan 53 yaşındaki kadın bağırsak problemi nedeniyle başvurdu. Midesindeki şişkinliğin neden olduğu ağrı ve sancı nedeniyle yataktan zar zor kalabildiğini ifade eden Hua, uzun yıllardır kabızlık sorunu yaşadığını belirtti. Uzun bir süredir müshillerle ve tıbbi ilaçlarla bağırsak hareketlerini desteklemeye çalıştığını belirten Hua son olarak 10 gün boyunca tuvalete çıkmaması üzerine hastanelik oldu.

NEFES ALMASINI ZORLAŞTIRIYORDU

Muazzam kütlenin vücudunda yarattığı basınç nedeniyle nefes almakta dahi zorlanan Hua’nın karnına dışarıdan dokunulduğunda sertlikler geliyordu. Cerrahi operasyonla 53 yaşındaki kadın bağırsaklarında biriken atık toplandı. Az gelişmiş bağırsak sinir hücresi teşhisi konulan kadın ameliyatın ardından tedavi sürecine alındı.