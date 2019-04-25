Hırsızlık şüphelisi İranlılar, kamera görüntülerinden yakalandı

Antalya'da girdikleri kuyumcudan hırsızlık yaptıkları tespit edilen İranlı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesinde kuyumculuk yapan bir kişi, kasasındaki paranın eksik çıkması üzerine güvenlik kameralarını inceledi.

İşletmeci, alışveriş yapmak için dükkana gelen İranlı iki kişinin, el çabukluğuyla 2 bin 500 dolar çaldıklarını gördü.

Kuyumcunun ihbarı üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, şüpheliler A.N. ve A.C.'yi konakladıkları otelde gözaltına aldı.

Polis ekipleri, otel odasında bulunan 2 bin 500 doları da kuyumcuya teslim etti.

