HABER

Hırsızlık şüphelisi İranlılar, kamera görüntülerinden yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 15:56 | Son Güncelleme

Hırsızlık şüphelisi İranlılar, kamera görüntülerinden yakalandı

Antalya'da girdikleri kuyumcudan hırsızlık yaptıkları tespit edilen İranlı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesinde kuyumculuk yapan bir kişi, kasasındaki paranın eksik çıkması üzerine güvenlik kameralarını inceledi.

İşletmeci, alışveriş yapmak için dükkana gelen İranlı iki kişinin, el çabukluğuyla 2 bin 500 dolar çaldıklarını gördü.

Kuyumcunun ihbarı üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, şüpheliler A.N. ve A.C.'yi konakladıkları otelde gözaltına aldı.

Polis ekipleri, otel odasında bulunan 2 bin 500 doları da kuyumcuya teslim etti.

PARTNER Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü
Görme engellileri anlamaya bir parkur yettiGörme engellileri anlamaya bir parkur yetti
Üniversite öğrencileri sokak köpekleri için kermes düzenlediÜniversite öğrencileri sokak köpekleri için kermes düzenledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı hırsızlık kuyumcu

En Çok Okunan Haberler

Dev bankanın adı değişiyor!

Dev bankanın adı değişiyor!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Güngören'de okulda deney sırasında patlama

Güngören'de okulda deney sırasında patlama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Dünyanın en büyük lale halısı 5. kez hazırlandı

5. kez hazırlandı! En büyüğü İstanbul'da

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Tunceli'de terörist cesedi bulundu! İnfaz etmişler

3 girişli mağarada bulundu! İnfaz etmişler

'Kozmik Oda' savcısına FETÖ'den 17 yıl hapis cezası

'Kozmik Oda' savcısına FETÖ'den 17 yıl hapis cezası

Turistler heyecanla bunu bekliyor! Tam 22 bin kişi...

Görebilmek için sıraya giriyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.