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Hırsızlık yapmak istedi! Tokatlanarak dışarı atıldı

05.01.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de hırsızlık yapmak isteyen iki kişiden biri dayak yiyerek dükkandan atıldı. Telefoncu dükkanına giren hırsızlardan biri iş yeri sahibini oyalamaya çalıştı. O sırada diğer hırsız el çabukluğuyla telefonu çalmak isterken iş yeri sahibine yakalandı. Durumu fark eden esnaf koşarak hırsıza tokat attı ve dükkanın dışına çıkardı.

Hırsızlık yapmak istedi! Tokatlanarak dışarı atıldı

Sultangazi'de telefoncuya giren iki kişiden biri iş yeri sahibini oyalarken, diğeri cep telefonu çalmaya kalkıştı. Durumu fark eden iş yeri sahibi, cep telefonu çalma girişiminde bulunan kişiyi tokatlayarak, dışarı çıkarttı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazi Mahallesi'nde telefon satışı yapan bir iş yerine geçen cumartesi günü iki kişi geldi. Kişilerden biri, iş yer sahibine telefonunu satmak istediğini söyledi.

asa

OYALAMA TAKTİKLERİ İŞE YARAMADI

İş yeri sahibi telefona baktığı sırada, iddiaya göre diğer kişi reyonda bulunan cep telefonunu çalmaya kalkıştı. İş yeri sahibi, durumu fark ederek, telefon çalma girişiminde bulunan kişiye doğru koştu. Elindeki telefonu alan iş yeri sahibi ardından tokat atarak şüpheliyi dışarı çıkarttı.
Sultangazi'de telefoncuya giren iki kişiden biri iş yeri sahibini oyalarken, diğeri cep telefonu çalmaya kalkıştı. Durumu fark eden iş yeri sahibi, cep telefonu çalma girişiminde bulunan kişiyi tokatlayarak, dışarı çıkarttı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin telefon satma bahanesiyle iş yeri sahibini oyaladığı, diğer kişinin ise telefon çalmaya çalıştığı, fark edilmesiyle tokat atılıp dışarı çıkartıldığı görülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sultangazi
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