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Hırsızlık zanlılarını ayak izleri ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 10:27 | Son Güncelleme

Konya'da bir binanın bodrumundaki bakır kablo ve çeşitli malzemeleri çaldığı iddia edilen 2 zanlıyı ayak izleri yakalattı

Konya'da bir binanın bodrum katından bakır kablo ve çeşitli malzemeler çaldığı öne sürülen 2 kardeş, ayak izlerinden yola çıkılarak yakalandı.

Merkez Meram ilçesi Şeyh Sadrettin Mahallesi Vali Cemil Keleşoğlu Sokağı'nda bulunan bir binaya giren 2 kişi, bodrum kattaki bakır kablo ve çeşitli malzemeleri çalıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, binada inceleme yaptı. İncelemede, hırsızlara ait olduğu düşünülen ayak izleri tespit edildi.

Olay yeri çevresinde araştırma yapan ekipler, şüphe üzerine Kazım D. ve kardeşi Servet D'yi durdurdu.

Polis, hırsızlığın yaşandığı yerdekiler ile 2 kardeşin ayak izlerini karşılaştırdı. İzlerin bu kişilere ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Kazım D. ve kardeşi Servet D, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Ayak Izi hırsızlık Konya Meram polis şüpheli

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