HIV farkındalığı için ünlü isimler “Tek Ses” oldu! 1 Aralık Dünya AIDS Günü unutulmadı

1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında gerçekleştirilen projede ünlü isimler de yer alıyor. Aylin Kontente, Yekta Kopan, Özge Borak, Melis Babadağ, Bülent Seyran, Pelin Batu, Ogün Kaptanoğlu, Sedef İybar, Şehsuvar Aktaş, Atilla Şendil ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimler projeye destek veriyor. Aynı zamanda gazeteciler, doktorlar, dernekler ve birçok sivil toplum kuruluşundan da projeye yardım yapılıyor.

Dünya AIDS Günü için hazırlanan “Tek Ses” projesinde 293 sesin yapay zeka ile birleştirilerek tek ses dönüştürülmesi sağlandı. Projenin genel amacı ise HIV konusunda toplumun doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak.

Sosyal medya üzerinden paylaşılmaya başlanan video, büyük bir gündem oluşturmuş durumda. “Birlikte HIV’den güçlüyüz” adı altında gerçekleştirilen projeye ünlü birçok isim destek veriyor.



