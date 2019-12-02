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Hız yapan sürücüyü trafik cezasından hindi kurtardı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.12.2019 10:45 | Son Güncelleme

ABD’de aşırı hız yapan bir sürücüyü durduran motosikletli polisi hindi kovaladı.

Kask kamerası tarafından kaydedilen ilginç olayda polis,‘Hindi ceza yazmamı istemiyor’ diyerek ceza yazmaktan vazgeçti.

Olay, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinin doğusundaki Livermore şehrinde meydana geldi.

Polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde, motosikletli polis memurunun beyaz bir otomobili hız yaptığı gerekçesiyle durdurduğu görüldü.

Motosikletten inen polis, otomobilin sürücüsüyle konuştuğu sırada, yanlarına yaklaşan bir hindi polisi kovalamaya başladı.

Hindiden kaçmak için otomobilin etrafında bir tur atan polisin, copunu çıkararak hindiyi korkutmaya çalıştığı görüldü.

Görüntülerin devamında ise polisin hız yapan sürücüye, "Ceza almayacaksın. Sana ceza vermemi istemiyor" dediği görüldü. Görüntülerde, polis ve hız yapan sürücünün karşılıklı olarak kahkaha attıkları duyuldu.

KAYNAK: DHA


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Anahtar Kelimeler:
hindi aşırı hız sürücü

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