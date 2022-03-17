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Hizalama tamam: James Webb Uzay Teleskobu yeni selfie'sini yolladı! İşte NASA'nın yayınladığı muhteşem görüntüler

17.03.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu olan James Webb Uzay Teleskobu'ndan (JWST) yeni görüntüler paylaştı. Hizalama aşaması tamamlanan teleskobun gönderdiği yeni görüntülerde, tek bir yıldızın görüntüsü ile birlikte JWST'den bir "selfie" var.

Hizalama tamam: James Webb Uzay Teleskobu yeni selfie'sini yolladı! İşte NASA'nın yayınladığı muhteşem görüntüler

James Webb Uzay Teleskobu, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından 25 Aralık'ta uzaya gönderilmişti. James Webb Teleskobu, uzay araştırmalarında bir kilometre taşını temsil etmesiyle birçok kişinin dikkatini çekmişti. Zira, bu teleskop dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu olarak tarihe geçmişti. Daha önce çeşitli fotoğrafları Dünya'ya ulaştıran teleskop, şimdi ise yeni fotoğraflar gönderdi. NASA ise hizalama aşamasının tamamlandığını kaydetti.

İŞTE O MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLERİN DETAYI

James Webb Uzay Teleskobu'ndan (JWST) alınan yeni görüntülere bakılırsa, teleskobun 18 aynası artık tek bir büyük ayna olarak görev alacak kadar hizalanmış durumda. NASA tarafından yayınlanan yeni görüntülerde ise tek bir yıldızın görüntüleri ile birlikte aynalarının hizalanmasındaki gelişmeyi gösteren James Webb'in bir "selfie'si" bulunuyor.

18'İ TEK BİR AYNA GİBİ ÇALIŞTI, ORTAYA BU MUHTEŞEM GÖRÜNTÜ ÇIKTI

Son yörüngesine ulaşan teleskopun 18 aynası hizalanması için Büyükayı takımyıldızı yönünde yaklaşık 258.5 ışıkyılı uzaklıkta bulunan bir yıldız olan HD 84406'ya odaklanmıştı.Geçen ay sunulan görüntülerde her bir ayna parçasında ayrı ayrı yakalanan yıldızın 18 görüntüsü vardı ve elde edilen bu görüntüler pek de iyi değildi. Ancak son görüntü, 18 aynanın tümünün birlikte tek bir yıldıza odaklanıp çalıştığında nasıl bir görüntü elde edildiğini ve aslında aynaların tümü hizalandığında elde edilen görüntünün ne kadar muhteşem olduğunu gösterdi.

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Üstelik böylece yalnızca yıldızın bir görüntüsü değil, aynı zamanda yıldızın arkasındaki uzak galaksiler de kayda alınabildi.

SELFİE'Sİ DE GÖZ ALICI

James Webb Uzay Teleskobu'nun “selfie”si ise oldukça dikkat çekici görünüyor. 18 aynanın tümünün aynı yıldızdan ışık topladığını gösteren selfie, mühendislik ekibinin aynaların düzgün çalıştığından emin olmasına yardımcı olan özel bir lens kullanılarak çekildi.

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Kısacası artık 18 aynanın hizalandığını gösteren bu görüntüye bakarsak, teleskobun aynaları uzak yıldızların, galaksilerin ve hatta 13,6 milyar ışıkyılı uzaklıktaki görüntüleri yakalamaya başlamak için tek bir ayna olarak birlikte çalışabilirler.

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ekibi, Webb'in optik performansının, gözlemevinin bilim hedeflerini karşılayabileceğini veya aşabileceğini umuyor.

Önümüzdeki altı hafta boyunca NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nu hazırlamayı sürdürecek.

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