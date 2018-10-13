Hizan'ın karakovan balı Avrupa pazarında

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Hizan ilçesindeki yüksek dağ ve yaylalarda üretilen, tadı, aroması ve kalitesiyle benzerlerinden ayrılan karakovan balının hasadına başlandı.

Hizan'da ilkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerindeki yayla ve dağlara bırakılan kovanlarda organik üretilen karakovan balı ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Meşakkatli bir uğraşın ardından üretilen, Hollanda, İngiltere ve Katar'a ihraç edilen balın, aralarında Suudi Arabistan, Almanya ve İtalya'nın da olduğu 10 ülkeye daha ihraç edilmesi hedefleniyor.

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Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karakovan balıyla tanınan ilçede yaklaşık 60 bin kovan bulunduğunu, bu rakamın Türkiye'deki kovan sayısının yüzde 39'una tekabül ettiğini söyledi.

Hizan'ın en büyük gelir kaynağının arıcılık olduğunu, bölgede fenni bal üretimi de yapıldığını anlatan Ekinci, "Havalar soğuduğu için karakovan balı hasadına başlandı. Hizan dağlık bir bölge, arıcılık için elverişli. İlçenin bitki florası da oldukça güzel. Dağlarımızda kekik ve geven yoğunlukta." dedi.