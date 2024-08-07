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Hizbullah'ın açıklamasına İsrail'den yanıt! "Neler olabileceğini hayal bile edemezler"

07.08.2024 17:16
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Orta Doğu'da İsrail'in peş peşe düzenlediği suikastler tansiyonu yükseltmişti. Hizbullah liderinin açıklaması sonrasında İsrail'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama geldi. Savaş ihtimalinin teorik değil, gerçek olduğu ifade edilirken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'ı tehdit edip "Neler olabileceğini hayal bile edemezler" dedi.

Hizbullah'ın açıklamasına İsrail'den yanıt! "Neler olabileceğini hayal bile edemezler"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üst düzey komutanlarından birinin öldürülmesinin ardından Hizbullah ile artan gerilimin savaşa dönüşebileceğini savundu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant, İsrail ordusunun düzenlediği tatbikatta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan sınırında yaşanan gerilime değinen Gallant, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "Lübnan'ı çok ağır bir bedel ödemeye sürükleyebileceğini" ileri sürdü.

"TEORİK DEĞİL, BU GERÇEK"

Gallant, Hizbullah ile yaşanan gerilime işaret ederek, "Bu bir savaşa dönüşebilir. Teorik değil, bu gerçek." yorumunda bulundu.

"NELER OLABİLECEĞİNİ HAYAL BİLE EDEMEZLER"

İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Gazze Şeridi'ndeki durumu örnek vererek Hizbullah'ı tehdit eden Gallant, "Neler olabileceğini hayal bile edemezler. Gazze'nin fotoğrafını çekseler (neler olabileceğini) anlayacaklar." ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA

Hizbullah lideri Nasrallah, "Cevabımız güçlü ve etkili olacak" açıklamasını yapmıştı.

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SUİKAST TANSİYONU YÜKSELMİŞTİ

İsrail ordusu, 30 Temmuz'da Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü düzenlediği hava saldırısıyla öldürmüştü.

Bu saldırının ardından bölgede tansiyon yükselirken, Hizbullah'ın Şükür'e yönelik suikasta misilleme yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İsrail Hizbullah
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