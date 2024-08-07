İran olsun olmasın, İsrail'e her halükarda saldıracaklar! Nasrallah için ölüm fermanı... "Cevabımız güçlü ve etkili olacak"

Orta Doğu'da büyük çaplı bir savaş olasılığı günden güne artıyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi İran ile İsrail arasındaki gerginliği tırmandırdı. Bu sırada Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür de İsrail'in suikastına uğramıştı. İran peş peşe intikam yeminleri etti ancak henüz bir adım atılmadı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, "Cevabımız güçlü ve etkili olacak" deyip saldırıyı tek başlarına yapabileceklerini açıkladı. İsrail'den ise 'Nasrallah'a ölüm' çağrısı yükseldi.



İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında İsrail'in kuzeyindeki sınır hattında karşılıklı saldırılar ve çatışmalar sürüyor. Fotoğrafta, İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mas'ada bölgesi görünüyor.

HİZBULLAH "MEYDANA ÇIKMAYI" BEKLİYOR

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da başkent Beyrut'taki Dahiye'de öldürdüğü Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün ölümünün 7'nci günü dolayısıyla düzenlenen törene video konferans aracılığıyla katıldı.

Konuşmasında, İsrail ordusunun 30 Temmuz'dan bu yana beklediği misillemeye dair Nasrallah, "Cevabımız güçlü ve etkili olacak. Meydana çıkmayı bekliyoruz. Misillemeyi ya tek başımıza ya da direnişin diğer cepheleriyle (Yemen'deki Husiler ve Irak'taki Şii milisler) gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL SADECE İRAN'DAN MİSİLLEME BEKLEMİYOR"

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasından dolayı İsrail'in sadece İran'ın vereceği misillemeyi beklemediğini savunan Nasrallah, Hizbullah ve Yemen'in de İsrail'e karşılık vereceğini yineledi.

İsrail'in Hizbullah ile topyekün bir savaşa girme kararının kolay olmadığını kaydeden Nasrallah, İsrail'in bu savaşa girmek için de herhangi bir bahaneye ihtiyacının olmadığını ifade etti.

İSRAİLLİ AŞIRI SAĞCI BAKANDAN NASRALLAH’IN ÖLDÜRÜLMESİ ÇAĞRISI

Nasrallah'ın bu konuşmasının ardından İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Nasrallah’ın öldürülmesi çağrısında bulundu.

"CEVAP VERMEYELİM, ORTADAN KALDIRALIM"

Smotrich sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail, Nasrallah’a cevap vermemeli. İsrail Nasrallah’ı ortadan kaldırmalıdır.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDA ÇATIŞMA

Dün İsrail semalarında Hizbullah'ın kamikaze insansız hava araçları görülmüş, İsrail basınında askeri üssün hedef alındığı, yaralanan askerler olduğu yazılmıştı.

Öte yandan İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

(AA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır