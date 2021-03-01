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Hızlı kararlar... Koç Burcu Mart 2021 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan)

fadoncu fadoncu 01.03.2021 05:53 | Son Güncelleme:
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Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 mart ayı koç burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan koç burçlarını bu ay neler bekleyecek? İşte Uzman Astrolog Merve Rençber'in yorumuyla koç burcu mart ayında; aşk, kariyer ve sağlık yorumları. Koç burcu Balık Yeni Ayı, Terazı ve Başak dolunayından mart ayında nasıl etkilenecek?

Yükseleni koç ve Güneş'i koç burcunda olan kişilerin mart 2021 aylık burç yorumları nasıl olacak sorusu gündem oldu. Bu ay gökyüzünde geçtiğimiz 27 Şubat'ta Başak Dolunayı yaşandı. 13 Mart 2021 Balık Yeniayı olacak ve 28 Mart 2021 Terazi Dolunayı gerçekleşecek. Koç burcu mart ayında bu gökyüzü olaylarından nasıl etkilenecek?
Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 mart ayı koç burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan koç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Koç burcunu 2021 mart yorumunda aşk hayatında gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında koç burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? mart ayı aylık burçlarda koç burcunun para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Koç Burcu mart aylık burç yorumu...

KOÇ BURCU MART AYLIK BURÇ YORUMU 2021 (21 MART - 20 NİSAN)

3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. Ayın tamamında yaşamınızın her alanında hızlı süreçler içine gireceksiniz. Artık daha hızlı karar veren, daha hızlı düşünüp daha hızlı harekete geçen bir yapıda olacaksınız. Yenilikler sizin için daha ilgi çekici ve cazip olacak. Bu ay içerisinde araçlar ve teknolojik aletlerle ilgili yenilikler yapılabilir. Taşınma gündeminiz ortaya çıkabilir. Ev araştırmalarına girebilirsiniz.

13 Mart tarihine Balık burcuna Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında daha etkileyici, bilinçaltı rüyaları görebilirsiniz. Yaşamınızda elinizde olmayan koşullar, durumlar daha rahatsız edici hissettirebilirsiniz. İnancı güçlendirmeli, maneviyata yönelmeli ve nasibinize güvenmelisiniz. İlahi adaletin çalıştığı durumlar yaşanabilir.

20 Mart Güneş Koç burcuna geçiyor. Sizin burcunuza geçen Güneş'in getireceği canlılık hissi ve yüksek motivasyon sayesinde Mart ayının geri kalanında daha güçlü enerjiler içinde olacaksınız. Artık kendinize güvendiğiniz, hayatın her alanında daha cesur olduğunuz zamanlar karşınızda. İçinizdeki çocuğun sesini takip edeceksiniz. Şans ve fırsatlar artacak.

28 Mart tarihinde Terazi burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında taşınma ve yer değişikliği gündeminizde olabilir. İlişkilerinizde ve ortaklıklarınızda karmaşık konular ve belirsizlikler netleşmeye gidecek. Hangi yolda ilerlemeniz gerektiğiyle netleşeceksiniz. Özel hayatınızda iki kişi veya iki farklı yol arasında bir seçim yapabilirsiniz.

Koç burcu yıllık yorum 2021... Koçların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Koç burcunu 2021'de neler bekliyor?Koç burcu yıllık yorum 2021... Koçların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Koç burcunu 2021'de neler bekliyor?


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