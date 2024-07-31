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    4. Hobi olarak başladı gelir kaynağı oldu! Üniversite okuyan kızına destek oluyor

    Hobi olarak başladı gelir kaynağı oldu! Üniversite okuyan kızına destek oluyor

    31.07.2024 08:48
    İçerik devam ediyor
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    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    31.07.2024 08:48
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    Ev hanımları hobileri sayesinde para kazanabiliyor. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerlerinden Fidan Kayıkçı, hobi olarak başladığı ahşap yakma sanatından yaptığı eserlerin satışından elde ettiği gelirle üniversitede okuyan kızına destek oluyor.

    Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 52 yaşındaki Fidan Kayıkçı 6 yıl önce Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'ne kayıt yaptırdı. Sanat merkezinde hobi olarak ahşap yakma sanatıyla uğraşan Kayıkçı, zamanla kendisini bu alanda geliştirdi.

    Ahşap yakma sanatını meslek edinen Kayıkçı, yaptığı eserleri önce çevresine, sonra da yurt içi ve yurt dışına tanıttı. Kayıkçı, yaptığı eserlerin satışından elde ettiği gelirle hem ev ekonomisine destek oluyor hem de üniversitede okuyan kızının masraflarını karşılıyor.

    "İÇİNE KAPANIK BİRİYDİM"

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Fidan Kayıkçı, kursun kendisine hem maddi hem de manevi anlamda büyük katkılar sağladığını kaydederek, "Buraya başlamadan önce içine kapanık biriydim. Kimseyle iletişimim yoktu. Aşırı asık yüzlüydüm kimseyle konuşmazdım. Benimle de konuşulmasını istemezdim. Burası bana iyi geldi. Şu anda çok iyiyim. Kullandığım ilaçlar da vardı artık kullanmıyorum. Tanıştığım hocam ve arkadaşlarım sayesinde sosyalleştim." ifadelerini kullandı.

    EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

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    Hobi olarak yaptığı bu sanatın şimdi işi haline geldiğini dile getiren Kayıkçı, "Kazandığım parayla hem ev ekonomisine katkı sağlıyorum hem de üniversitede okuyan kızıma destek oluyorum. Kıyafet, yemek, ulaşım her ne konuda olursa olsun ona maddi olarak yardımcı oluyorum." diye konuştu.

    KADINLARA YETENEKLERİNİ KEŞFETME İMKANI SUNUYOR

    Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, kursiyerlerin emeklerinin karşılığını almalarından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezimiz, ilçede yaşayan kadınlara yeteneklerini keşfetme imkanı sunuyor. Her kursiyerimiz kendine uygun bir kursta eğitim görüyor. Başarıyla eğitimi tamamlayan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. (AA)

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    Ev Ekonomisi hobi gelir ek gelir kaynakları
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