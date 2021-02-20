HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hobi olarak mantar üretimine başlayan kadın girişimci ayda 45 bin lira kazanıyor

Hobi olarak mantar üretimine başlayan kadın girişimci ayda 45 bin lira kazanıyor

20.02.2021 18:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hobi olarak mantar üretimine başlayan kadın girişimci ayda 45 bin lira kazanıyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde merak ederek evinin bir odasında istiridye mantarı yetiştirmeye başlayan Cennet Polat, ürünlerine olan ilgiyle üretim alanını büyüttü ve üretimi 4 tona çıkardı. Yılın sadece üç aylık kış döneminde üretim yaptığını anlatan Polat, bu süreçte elde ettiği yaklaşık 4 ton mantardan aylık 45 bin lira kazandığını belirtti.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde oturan kadın girişimci, merak saldığı ve hobi olarak başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliğinde talebi karşılayamayacak noktaya geldi. İlçeye bağlı Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki üç çocuk annesi Cennet Polat, 2014'te televizyonda izlediği programdan etkilenerek evinin bir odasında istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdi.

20210220_2_46965905_62707955_Web

ÖNCELERİ ARKADAŞLARINA HEDİYE EDİYORDU

Ürettiği mantarları arkadaşlarına hediye eden Polat, ürünleri beğenen yakınlarının tavsiyesiyle manav ve marketlere satış yapmaya başladı. Taleplerin artmasıyla 2017'de işini büyütmeye karar veren Polat, kentteki elektrik dağıtım şirketinde işçi olarak çalışan eşinin de desteğiyle tesisini 100 metrekarelik bir alana taşıdı.

20210220_2_46965905_62707956_Web

Polat, AA muhabirine, üretime başladığı ilk yıl başarısızlığa uğradığını ancak bunun kendisini yıldırmadığını söyledi. Hatay'dan hazır aldıkları ve tesisin içerisine yerleştirdikleri mantar kompostlarına çocuk gibi baktıklarını ifade eden Polat, yaklaşık 45 gün sonra ise ilk verimi aldıklarını dile getirdi.

20210220_2_46965905_62707953_Web

AYDA 45 BİN LİRALIK GELİR ELDE ETTİ

Yılın sadece üç aylık kış döneminde üretim yaptığını anlatan Polat, bu süreçte elde ettiği yaklaşık 4 ton mantardan aylık 45 bin lira kazandığını belirtti.

20210220_2_46965905_62707958_Web

Bir sonraki yıl daha da azmettiğini ve eşiyle Antalya'ya gidip oradaki üreticilerden destek alarak kendisini daha da geliştirdiğini anlatan Polat, "Şükürler olsun şu anda yüzde 100 verim aldık. Hobi olarak başladığım işimde şimdi marketlere iş yetiştiremez hale geldim. Talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. Bu nedenle tesisimizi büyütmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

20210220_2_46965905_62707952_Web

Polat, kentin ilk kadın mantar yetiştiricileri arasında yer aldığını aktararak imkanlar dahilinde işlerini daha da büyütmek için çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Hedefinin bölgenin en büyük mantar yetiştiriciliği tesisini kurmak olduğuna işaret eden Polat, mantarın kilogramını toptan 13, perakende olarak ise 15 ile 20 lira arasında sattığını sözlerine ekledi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Dehşete düşüren olay! İki oğlunu birden vurduDehşete düşüren olay! İki oğlunu birden vurdu
Mevlid kandili nedir, neden önemlidir?Mevlid kandili nedir, neden önemlidir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Fabrikada buhar kazanı patladı! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada buhar kazanı patladı! Ölü ve yaralılar var

Ünlü spiker görevinden istifa etti

Ünlü spiker görevinden istifa etti

Basıldılar! Geceyi aynı evde geçirdiler

Basıldılar! Geceyi aynı evde geçirdiler

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Bakan Koca'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Koca'dan 'normalleşme' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

Diğer Haberler

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Dehşete düşüren olay! İki oğlunu birden vurdu

Dehşete düşüren olay! İki oğlunu birden vurdu

Akım yüklü tele canını hiçe sayıp tekme attı

Akım yüklü tele canını hiçe sayıp tekme attı

Kumar oynarken yakalandı, kendini bakın nasıl savundu

Kumar oynarken yakalandı, savunması 'pes' dedirtti!

İzmir'de kan donduran vahşet! Cinayeti böyle itiraf etti

Kan donduran vahşet! Cinayeti böyle itiraf etti

Kavgada başına taşla vurulmasıyla yaralandı, 6 gün sonra öldü

Arkadaşı başına taşla vurmuştu! 6 gün sonra acı haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.