Hollanda, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını 'soykırım' olarak tanımladı

Geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte'nin başında olduğu Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) karara karşı çıktı.

Böylece Hollanda Temsilciler Meclisi, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlamış oldu.

Hollanda'daki geçici koalisyon hükümetinin ortaklarından Demokrat 66 (D-66) Partisi Milletvekili Sjoerd Wiemer Sjoerdsma tarafından genel kurula sunulan tasarı, Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğu tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Stef Blok, Birleşmiş Milletler ya da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tespitinden önce "soykırım" ifadesinin kullanılmasını istemedi.

Demokrat 66 Milletvekili Sjoerdsma, kararla ilgili bir radyo programındaki açıklamasında "Müslümanlara karşı yapılanlar için hafif tabirler aramamalıyız, yapılanları 'soykırım' olarak tanımamız gerekir" dedi.

Konunun parlamentoda ele alınıp görüşülmesini değerlendiren DENK Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, uzun süredir Hollanda Parlamentosu'nda bu kritik konuyu gündeme getirmeye çalıştıklarını belirterek, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bundan sonraki adımda hükümetin de Uygurlara yapılanları "soykırım" olarak tanıması gerektiğini belirten Kuzu, "Çin hükümetine ve Çinli yetkililere karşı siyasi, diplomatik, ekonomik ve caydırıcı yaptırım kararı alınmasının önü açıldı." dedi.

Kanada Federal Parlamentosu 23 Şubat'ta , Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlayan yasayı onaylamıştı. (AA)

