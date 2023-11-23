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Hollanda'da erken genel seçimin ilk sonuçları belli oldu! PVV açık farkla birinci sıraya yerleşti, Geert Wilders: 'Ülkeyi biz yöneteceğiz'

23.11.2023 07:29 | Son Güncelleme:
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Hollanda'da erken genel seçimin ilk sonuçlarına göre İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) açık farkla ilk sıraya yerleşti. Partinin lideri Geert Wilders yaptığı açıklamada "Ülkeyi biz yöneteceğiz" dedi. PVV'yi eski AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans liderliğindeki İşçi Partisi ve Yeşil Sol ittifakı 25 sandalyeyle takip etti.

Hollanda'da erken genel seçimin ilk sonuçları belli oldu! PVV açık farkla birinci sıraya yerleşti, Geert Wilders: 'Ülkeyi biz yöneteceğiz'

Hollanda'da erken genel seçimin ilk sonuçlarına göre İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), açık farkla ilk sıraya yerleşti.

"ARTIK KAMPANYA BİTİ VE SEÇMEN KONUŞTU"

Wilders, partisini ilk sırada gösteren sandık çıkış anketleri ve ilk sonuçların ardından taraftarlarına hitabında, "Diğer partilere sesleniyorum; artık kampanya bitti ve seçmen konuştu. Şimdi birbirimizle benzerlikler aramamız gerekecek. Birlikte çalışmamız gerekecek. PVV artık hiçbir partinin görmezden gelemeyeceği 35 sandalyeye ulaştı. Bıktık artık. Hollandalının yeniden birinci sırada olmasını istiyoruz ve bunu sağlayacağız." ifadesini kullandı.

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"ÜLKEYİ BİZ YÖNETECEĞİZ"

Bu sonuçlara göre artık göz ardı edilemeyeceklerini, aksi bir durumun son derece antidemokratik olacağını, seçmenlerin bunu kabul etmeyeceğini savunan Wilders "Ülkeyi biz yöneteceğiz." diye konuştu.

Irkçı lider, kamu yayın kuruluşu NOS'a yaptığı açıklamada ise daha önceki söylemlerini yumuşatmaya çalışarak, etnik kökeni ve dini ne olursa olsun herkesin başbakanı olmak istediğini ve diğer partilerle koalisyon görüşmelerinde bir anlaşmaya varabileceklerini umduğunu dile getirdi.

Wilders, "Ben umutluyum. Partilerin Anayasa'ya aykırı hareket eden bir hükümet istemediklerini anlayabiliyorum. Bunu da yapmayacağız. Camilerden, Kur'an'dan, İslami okullardan bahsetmeyeceğiz. Hollandalıların umudu olan, önceliğin tekrar kendilerine verilmesini konuşacağız." dedi.

PVV'Yİ İŞÇİ PARTİSİ VE YEŞİL SOL İTTİFAKI TAKİP ETTİ

Hollanda'da dün düzenlenen erken genel seçimde, sandık çıkış anketleri ve ilk sonuçlara göre, Wilders'ın liderliğini yaptığı PVV, parlamentodaki 150 sandalyeden 35'ini kazanarak ilk sıraya yerleşirken, PVV'yi eski AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans liderliğindeki İşçi Partisi ve Yeşil Sol ittifakı 25 sandalyeyle takip ediyor.

ÜÇÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ

Önceki seçime kıyasla 10 sandalye kaybeden Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi 24 sandalyeyle üçüncü sıraya geriledi. 2021 seçimlerinde Hristiyan Demokratlar Birliğinden seçilen ve daha sonra ayrılarak parti kuran Pieter Omzigt'in ilk defa seçimlere katılan Yeni Sosyal Sözleşme Partisi 20 sandalyeyle dördüncü sırada yer aldı.

Bu meclis aritmetiğinde kilit isim haline gelen Omzigt, daha önceki açıklamalarında Wilders ile koalisyona girmeyeceklerini söylemişti ancak ilk sonuçların ardından bu konuda net bir ifade kullanmaktan kaçındı.

Üyelerinin çoğunluğu Türk ve Müslüman olan Denk Partisinin milletvekili sayısı ise bir önceki seçime göre değişmedi ve 3 oldu.

Kaynak: AA

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