Hollanda'da koronavirüs protestosu! Binlerce kişi sokağa döküldü

Hollanda'da uygulanan koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar ve aşı uygulaması binlerce kişi tarafından protesto edildi. Amsterdam'da sokağa çıkan binlerce kişi maske ve sosyal mesafe kuralına uymadan sarı şemsiyeler ve müzik eşliğinde yürürken polis göstericilere müdahale etti.

GÖSTERİCİLERE COPLARLA MÜDAHALE ETTİLER

Hollanda’da binlerce gösterici, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaları ve aşı uygulamasını protesto etmek için başkent Amsterdam’daki Müze Meydanı’nda toplandı. Gösterilerin yerel makamlar tarafından yasaklanmasına rağmen sokaklara dökülen binlerce kişi, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadan sarı şemsiyeler ve müzik eşliğinde yürüdü. Çevik kuvvet kalabalığı dağıtmak için göstericilere coplarla müdahale etti.

KISMİ KAPANMA 14 OCAK'A KADAR UZATILMIŞTI

Hollanda'da koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve Omicron mutasyonu nedeniyle Kasım'da getirilen 3 haftalık kısmi kapanmanın 14 Ocak’a kadar uzatılmasına karar verilmişti. Ülkede 28 Kasım'da yürürlüğe giren kısıtlamalar kapsamında kafe, restoran, barlar, tiyatro ve müzeler, zorunlu ihtiyaç malzemesi satmayan mağazalar ile diğer halka açık mekanların yerel saatle 17.00'den 05.00'e kadar kapatılması, spor etkinliklerinin seyircisiz yapılması ve mümkün olduğunca evden çalışılması zorunlu hale getirilmişti. Ülkedeki mevcut kısıtlamalar kapsamında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Hollanda'da salgının başlamasından bu yana toplam 3 milyon 148 bin 315 vaka kayıtlara geçerken, virüs nedeniyle 20 bin 951 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

