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  4. Hollanda'da sokak partisi kana bulandı! 4 ölü, 8 yaralı

Hollanda'da sokak partisi kana bulandı! 4 ölü, 8 yaralı

27.08.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda’nın Nieuw Beijerland bölgesinde bir kamyonun sokak partisine dalması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Hollanda'da sokak partisi kana bulandı! 4 ölü, 8 yaralı

Hollanda’nın Güney Hollanda eyaletindeki Nieuw Beijerland bölgesinde bir kamyon, sokak partisine daldı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer, ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Olayda yara almadan kurtulan kamyon şoförü, polis tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Aracın frenlerinin bozulduğu ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tahmin ediliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda parti
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