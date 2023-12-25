Hollanda plakalı sürücü İstanbul'da trafikte diğer araca saldırmıştı! Tepki çeken görüntülerin ardından tutuklandı

Sosyal medyada tepki çeken olay 22 Aralık'ta Hürriyet Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi'nde yaşandı. Hollanda plakalı bir aracın sürücüsü, maddi hasarlı trafik kazası sonrası diğer araca saldırdı. Otomobilinden inen şahıs, tartıştığı sürücünün üzerine doğru gelerek araca defalarca yumruk attı. Çevredekilerin araya girmesi de sakinleşmeyen şahıs küfürler yağdırarak aracın camına yumruklar attı ve dikiz aynasını da kırdı.

Aracına geçen şahıs ile bu anları kaydeden sürücü arasındaki sözlü tartışma bir süre daha devam etti. Sürücü o anları cep telefonuyla çekerken, görüntüler de sosyal medyada hızla yayıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık'ta, Hürriyet Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi'ndeki maddi hasarlı trafik kazası sonrası yaşanan tartışma üzerine çalışma başlattı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekipler, şüpheli B.Ç'nin (30) müştekiye hakaret ettiğini ve aracına zarar verdiğini belirledi. B.Ç, polis tarafından yakalandı.

Zanlı B.Ç, "mala zarar verme" ve "hakaret" iddiasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (AA)







