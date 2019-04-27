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Hollanda'da Uluslararası Öğrenci Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 18:55 | Son Güncelleme

UDEF tarafından "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla 51 ülke ve 91 şehirde düzenlenen uluslararası öğrenci buluşması Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapıldı

Hollanda'da Uluslararası Öğrenci Buluşması

ROTTERDAM (AA) - Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla düzenlenen "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" Hollanda'da gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, 51 ülke, 91 şehirde düzenlenen etkinlik kapsamında, öğrenciler Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Hollanda Gençlik Teşkilatının ev sahipliğinde Rotterdam kentindeki UID Hollanda Genel Merkezi'nde buluştu.

Toplantıya, UDEF'in Yurtdışı Çalışmalar Genel Koordinatörü Muhammed Malik Taylan, Avrupa ve Balkan Ülkeleri Koordinatörü Emre Eryılmaz, Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Mehmet Enes Arıkan ile UID Hollanda Gençlik Başkanı Ahmet Turan Atmaca ve öğrenciler katıldı.

Taylan, toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu buluşmanın Hollanda'da ilk kez düzenlendiğini belirterek, konuklarına bu etkinliklerdeki faaliyetleri anlatmaya çalıştıklarını, bunun kendileri için güzel bir adım olduğunu söyledi.

Taylan, Hollanda'da eğitim gören uluslararası öğrencilerle daha farklı neler ortaya konulabileceğini ele aldıklarını ifade etti.

Öğrencilerle, UDEF'in genel sloganı olan "Biz bir milletiz" şuuruyla ilgilendiklerini dile getiren Taylan, "İnşallah önümüzdeki yıllarda Hollanda'da bu tür çalışmaları meydanlarda veya salonlarda farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrenci kardeşlerimizle yapacağız. Hollanda halkına yönelik bir farkındalık ortaya koymayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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Hollanda Öğrenci Buluşması Rotterdam UDEF UID Hollanda

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