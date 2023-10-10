Hollandalı adamın Türkçe konuştuğu anlar mest etti! "Türkler, Hollandaca öğrenemeyince işler tersine dönmüş"

Sosyal medyada 'benyuksel' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki Dam Meydanı'nda Edi isimli bir adamla denk geldi. Edi isimli Hollandalı, yaşadığı şehirde çok fazla Türk işçi olduğu için onlarla iletişim kurmayı istediği için Türkçe öğrendiğini dile getirdi. Edi'nin Türkçesi ve kullanım tarzı sosyal medyadaki herkesi şaşırttı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Edi'nin Türkçesini beğendiğini dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçekten çok sevimli bir adam" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Türkler, Hollandaca öğrenemeyince işler tersine dönmüş" yorumunu ekledi.



