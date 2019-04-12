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Honaz'da seçimin yenilenmesi kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 12:37 | Son Güncelleme

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz: - " En son fark 1'e düşmüştü. Tespit edilen kısıtlı 5 seçmenin aradaki farkı etkileyeceği sonucu çıktı"

DENİZLİ (AA) - AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimin yenilenmesi yönündeki kararına ilişkin, "En son fark 1'e düşmüştü. Tespit edilen kısıtlı 5 seçmenin aradaki farkı etkileyeceği sonucu çıktı." dedi.

Filiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Honaz Belediye Başkanlığı seçiminde, ilçe ve il seçim kurullarına yapmış oldukları itirazlar neticesinde oy farkının 1'e indiğini hatırlattı.

Honaz seçimi ile ilgili yasal haklarını kullandıklarını belirten Filiz, "YSK'ye itirazda bulunmuştuk. En son fark 1'e düşmüştü. Tespit edilen kısıtlı 5 seçmenin aradaki farkı etkileyeceği sonucu çıktı. YSK seçimin 2 Haziran tarihinde yenilenmesine karar verdi." diye konuştu.

- Süreç

Honaz ilçesindeki seçimde CHP adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389, rakibi AK Partili Turgut Devecioğlu ise 9 bin 381 oy almıştı.

AK Parti'nin ilçe seçim kuruluna itirazı sonrası 41 sandıkta oylar yeniden sayılmış, Kepenek'e 9 bin 387, Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıkmış, fark da 3'e düşmüştü.

AK Parti ve CHP'nin sonuçlara ilişkin il seçim kuruluna yaptığı itiraz üzerine 13 sandıkta geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla Kepenek ile Devecioğlu arasındaki fark 1'e inmişti.

Bunun üzerine AK Parti YSK'ye başvurmuştu.

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Honaz seçim YSK

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