HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hong Kong, Çin'den tahliye edilenleri karantina altına aldı! 14 gün boyunca çıkmak yasak

Hong Kong, Çin'den tahliye edilenleri karantina altına aldı! 14 gün boyunca çıkmak yasak

DÜNYA HABERLERİ  | 08.02.2020 20:19 | Son Güncelleme

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, Çin'den tahliye edilen 161 kişinin Hong Kong'a ulaşarak karantina altına alındığını duyurdu. Lam, 161 kişinin 14 gün boyunca karantinada tutulacağını, bu süreci ihlal edenlerin 6 aya varan hapis ve para cezasına çarptırılacağını açıkladı.

Hong Kong, Çin'den tahliye edilenleri karantina altına aldı! 14 gün boyunca çıkmak yasak

Lam, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle karantina altına alınanların yüzde 90'ının Hong Konglu olduğunu söyledi.

Tahliye edilenlerin salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında karantina altına alındığını vurgulayan Lam, 148 kişinin evlerinde, 11 kişinin otellerde, 2 kişinin de karantina kamplarında gözetim altında tutulacağını ifade etti.

Lam, 161 kişinin koronavirüsün azami kuluçka süresi olan 14 gün boyunca karantinada tutulacağını, bu süreci ihlal edenlerin 6 aya varan hapis ve para cezasına çarptırılacağını açıkladı.

YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye başlamıştı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Çin dışında 24 ülkeye ve Tayvan Adası'na yayılan salgın nedeniyle Çin'de 723, Filipinler'de ise 1 kişi hayatını kaybetmişti. Dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 34 bin 827'ye ulaşmıştı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
PARTNERVuruş sırasında göğüslerini açtıVuruş sırasında göğüslerini açtı
Ölen kızının ‘sanal gerçeklik’teki görüntüsüyle görüştüÖlen kızının ‘sanal gerçeklik’teki görüntüsüyle görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hong Kong çin Karantina koronavirüs corona virüs

En Çok Okunan Haberler

İsyan etti! 'Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar...'

İsyan etti! 'Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar...'

Hadise'den cesur elbise

Hadise'den cesur elbise

Devlet Bahçeli'den Mustafa Akıncı'ya çok sert tepki!

Devlet Bahçeli'den Mustafa Akıncı'ya çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan 'Kızılay' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Kızılay' açıklaması

Korkunç şekilde ölen Mehtap'la ilgili çelişkili sözler...

Korkunç şekilde ölen Mehtap'la ilgili çelişkili sözler...

Lüks villaya yasa dışı bahis operasyonu!

Lüks villaya yasa dışı bahis operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölen kızının ‘sanal gerçeklik’teki görüntüsüyle görüştü

Ölen kızının ‘sanal gerçeklik’teki görüntüsüyle görüştü

Tayland'da bir asker kalabalığa ateş açtı: 12 ölü

Tayland'da bir asker kalabalığa ateş açtı: 12 ölü

Azil soruşturmasında ifade verdiler, görevden alındılar

'Azil'de ifade verdiler, görevden alındılar

ABD Başkanı Trump'a ret mektubu! 100'den fazla vekil imzaladı

Trump'a ret mektubu! 100'den fazla vekil imzaladı

Hafter milisleri, Mitiga Havalimanı’nı hedef aldı! Uçuşlar durduruldu

Hafter, havalimanını hedef aldı!

Koronavirüsün çıkış noktasında alarm! Kapı kapı dolaşıyorlar

Koronavirüsün çıkış noktasında alarm! Kapı kapı dolaşıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.