HABER

Hong Kong’ta Pekin yanlıları da sokağa indi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 16:41 | Son Güncelleme

Çin hükümetini destekleyen bir grupla suçluların iade yasasının iptali sonrası protestolarını sürdüren göstericiler arasında çatışma çıktı.Hong Kong’da haftalar önce suçluların Çin’e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlayan protestolar, Hong Kong lideri Carrie Lam’in söz konusu yasa tasarısının geri çekildiğini açıklamasına rağmen devam ediyor.

Çin hükümetini destekleyen bir grupla suçluların iade yasasının iptali sonrası protestolarını sürdüren göstericiler arasında çatışma çıktı.
Hong Kong’da haftalar önce suçluların Çin’e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlayan protestolar, Hong Kong lideri Carrie Lam’in söz konusu yasa tasarısının geri çekildiğini açıklamasına rağmen devam ediyor. Bu kez Çin hükümetini destekleyen bir grupla suçluların iade yasasının iptali sonrası protestolarını sürdüren göstericiler arasında çatışma çıktı.
Suçluların Çin’e iade edilmesine izin verecek bir yasa tasarısı Hong Kong’da çok büyük protestolara neden olmuş, protestolar ise turist sayısının azalmasının yanı sıra ekonomiyi de ciddi şekilde etkilemeye başladı. Bugün ise Çin yanlısı gruplar protestoların Hong Kong’un uluslararası itibarına büyük zarar verdiğini iddia ederek sokağa indi. Çin hükümetinin destekçileri, hükümet karşıtı göstericilere karşı çıkmak için Hong Kong’daki Uluslararası Finans Merkezinde akın etti. İki grup göstericilerinin birbirlerine karşılık vermesiyle çatışmalar yaşandı. Polis iki grubu ayırmak için olay yerine geldi. Çıkan çatışmada birkaç kişi yaralandı.
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam’in aylardır protesto edilen suçluların Çin’e iade edilmesini kolaylaştıran tasarıyı geri çekme kararına rağmen gösteriler henüz sona ermedi. Üç aydan fazla süredir devam eden protestolarda polis ve eylemciler arasında arbedede bir çok kişi yaralanırken bin 300 kişi gözaltına alındı.

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
Cinsel istismarcı jandarma denetiminde yakalandıCinsel istismarcı jandarma denetiminde yakalandı
20’den fazla aracın küle döndüğü yangın böyle başladı20’den fazla aracın küle döndüğü yangın böyle başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

''Falcao ikinci Diagne olur''

''Falcao ikinci Diagne olur''

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

İntihar eden kadının eşi konuştu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.