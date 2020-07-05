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Honor 30 Lite resmiyet kazandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.07.2020 13:47 | Son Güncelleme

Honor 30 Lite, 8 Temmuz itibarıyla Çin’de satışa sunuluyor. Ürünün başlangıç modeli için fiyat, 240 dolar olarak belirlendi. TL olarak hesapladığımızda, 1645 TL yapıyor.

Honor 30 Lite resmiyet kazandı

5G desteği sunan telefon, gücünü MediaTek Dimensity 800 çipsetinden alıyor. 7nm sürecinde hazırlanan bu çipsette, hepsi 2GHz değerde çalışmak üzere 4 çekirdekli Cortex-A76 ve 4 çekirdekli A55 bulunuyor. GPU tarafında da Mali-G57 MC4 var.
Honor 30 Lite base modelinde 6GB RAM ve 64GB dahili depolama bulunuyor. Üst modelde ise, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama mevcut. Tabii fiyatlar da bu detaylara göre değişecektir.

Android 10 işletim sistemi ve Honor’ın güncel arayüzüyle gelecek telefon, ne yazık ki Google Play Store ve diğer Google servislerine sahip olmayacak.

Telefonun dikkat çekici taraflarından bir tanesi, 6.5” LCD ekrana sahip olması. FHD+ çözünürlük sunan bu ekran, 90Hz görüntü tazeleme değeri sayesinde hem oyun hem de videolarda oldukça akışkan ve net detaylar sunabilecek.

Gelelim kameralara…

Honor 30 Lite ‘ın arka tarafında 48+8+2MP’den oluşan üçlü kamera sistemine yer verilmiş.

Bir tanesi ana kamera, bir tanesi geniş açılı çekimler için ve bir tanesi de bokeh efektleri için.

Ana kameranın Süper Gece modunun bulunduğunu, elektronik görüntü sabitleme sistemiyle birlikte 4K video çekim imkânı sunduğunu da belirtelim.

Telefonda kullanılan pil ise, 4000mAh değerde. Yarım saatte %53’e kadar şarj olabileceği belirtilen bu pil, zamandan tasarruf etmenize de imkân sunacaktır.

Sosyal medya düzenlemesi detayaları belli oldu!

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