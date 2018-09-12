Artık yavaş yavaş teknolojinin gelişmesiyle beraber 5G özelliğine geçmeye hazırlanıyoruz. 4.5G'ye geçeli çok uzun süre olmamışken, 5G tartışmaları şimdiden başladı. Eh malum, teknoloji dur durak bilmeden ilerledikçe bu tarz kullanım ömürleri de artık kısalmaya başlıyor.
Uluslararası Nöromodülasyon Topluluğu, 8 ve 9 Eylül'de Çin'in başkenti Pekin'de yıllık toplantısını gerçekleştirdi. Etkinlik sırasında Huawei'nin alt markası olan Honor'un Başkanı George Zhao'nun yaptığı konuşma bizlere birkaç ipucu da vermiyor değil.
Honor ilk 5G'li telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor!
Zhao yaptığı konuşmada Honor'un ilk 5G donanımlı telefonunu 2019 yılında piyasaya süreceğini açıkladı. Honor'da bu açıklamasıyla beraber Huawei, Xiaomi, OPPO, ZTE, LG, Samsung ve Lenovo gibi firmaların gelecek sene 5G'li telefon çıkarma planları arasına katılmış oldu.
Bu konuda net bir tarih paylaşılmasa da, yeni teknolojiye yılın ilk aylarında tanık olacağımıza inanıyorum. Peki 5G teknolojisinin kullanıcıya katkısı ne olacak? 5G ile kullanıcılar, yüksek kalite ve bant genişliğinde video indirip yükleme yapabilecekler eh haliyle bu da daha hızlı bir internet yapısı ve ferah kullanım deneyimi vaat ediyor.
Kaynak: Teknolojioku
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