Honor yaptırımı ABD tarafından gündeme getirilebilir

Huawei ile herhangi bir bağının olmadığını iddia eden bu şirket yaptırımlardan kurtulmaya çalışıyor. ABD tarafından ortaya atılan yaptırımların önemli bir bölümü Huawei ile ilişkili olmasıydı. Şimdi ise böyle bir tehdit unsuru kalmamış gibi görünüyor. Ancak iddialara göre, ABD yükselen Honor akıllı telefon satışlarından pek memnun değil.

HONOR'UN YÜZÜ İSE GÜLÜYOR

Çin’de satışlarını büyük oranda artırmayı başaran bu şirket, Temmuz ayında adeta rekor kırmıştı. Neredeyse her segmente ürün kazandırdı ve böylece satış rakamları yükseldi. Sonuç olarak şirketin Çin içerisinde çok büyük bir güç haline geldiğini söyleyebiliriz. Ancak bu durum kısa sürecek gibi görünüyor.

BİR KESİM İSTİYOR, BİR KESİM İSTEMİYOR

Xiaomi ve Apple gibi markaları bile geçmeyi başaran bu şirket, çıkan haberlere göre ABD yetkililerini ikiye böldü. Bazıları bu markaya hızlı bir şekilde yaptırım uygulanmasını savunuyor. Ancak başka bir kesim bunun ters etki yaratacağını söylüyor. Şirketin elindeki en büyük koz ise Huawei ile herhangi bir bağının kalmamış olması. Honor yaptırımı ABD için önemli bir seçenek.

İddialara bakılırsa Pentagon ve Enerji Bakanlığı bu şirkete yaptırım uygulanmasını savunuyor. Ancak hem Dışişleri Bakanlığı hem de Ticaret Bakanlığı böyle bir müdahalenin doğru olmayacağını savunuyor. Şimdilik son söz Joe Biden'a bırakılmış gibi görünüyor.

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