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Honor yeni işbirliklerini duyurdu

25.01.2021 09:36 | Son Güncelleme:
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Honor yeni işbirliklerini duyurdu

Honor, yakın zamanda Huawei ile yollarını ayırmıştı. Marka, bireysel olarak yeni başlangıcını düzgün bir şekilde yapmaya kararlı. CEO George Zhao, ekibinin büyük çip tedarikçileri MediaTek, Qualcomm ve Intel gibi markalarla ortaklık imzaladığını duyurdu.

CEO George Zhao, son beş ayın “Honor için son derece zor ama anlamlı bir zaman” olduğunu söyledi. Şirket, Huawei sonrası ortaklardan ve tüketicilerden bazı beklentiler içindeydi. Marka, yeni girişiminde orta ve üst düzey pazara girmeyi ve denizaşırı varlığını genişletmeyi hedefliyor.

Marka ayrıca, Huawei’nin terminolojisini ve stratejisini kullanarak yoluna devam edecek. Marka Shenzhen merkezli olacakken, 8.000 personeli yeni bir genel merkez binasına taşındı. Yapılan ortaklık anlaşmaları önümüzdeki senelerde bünyesinde farklı yongaları ve haliyle farklı teknolojileri barındıran Honor cihazlarla karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor.

HUAWEİ SONRASI İLK TELEFON HONOR V40 OLDU

Marka, bu haberden birkaç hafta önce bağımsız bir şirket olarak ilk akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Piyasaya sunulan Honor V40, MediaTek Dimensity 1000+ yonga seti tarafından desteklenen orta segment 5G akıllı telefon olarak nitelendiriliyor. Artık şirket Qualcomm ve Intel gibi markalarla da anlaşmalar yaptığına göre, gelecekte Snapdragon veya Exynos destekli akıllı telefonları da görme ihtimalimiz çok yüksek. Hatta önümüzdeki aylarda Snapdragon 888 destekli bir Honor akılı telefon çıkacağını belirten söylentiler de var.

Honor V40 için Google Play sürpriziHonor V40 için Google Play sürprizi

Honor Huawei’ye ait bir kuruluşken, bütçe ve giriş seviyesindeki ürünlere odaklanmıştı. Ancak şirket artık bağımsız bir akıllı telefon üreticisi konumunda olduğu için amiral gemisi segmentinde akıllı telefonlarla Samsung ve OnePlus gibi üreticilerle rekabet edebilmesi gerekiyor.

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