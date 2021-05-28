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Horizon Forbidden West’in oynanış videosu yayınlandı!

28.05.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sony, State of Play etkinliğinde Horizon Forbidden West'i bekleyen oyuncuları heyecanlandıracak bir paylaşımda bulundu. Firma, geçtiğimiz akşam düzenlediği etkinlikte Horizon Forbidden West'in PS5'te 14 dakikalık oynanış videosunu gösterdi.

Horizon Forbidden West’in oynanış videosu yayınlandı!

Sony, Horizon Forbidden West'in duyurusunu daha önce düzenlediği etkinliklerden birinde yapmıştı. Oyuncular, Sony'nin duyurusu ile birlikte Horizon Zero Dawn sonrası gelecek ikinci oyunun nasıl bir oynanış sunacağını merak ediyordu. Şirket, bir süredir duyurusunu yaptığı State of Play etkinliğini dün akşam gerçekleştirdi ve bu etkinliğin en önemli detayı Horizon Forbidden West oldu.

İŞTE HORIZON FORBIDDEN WEST'İN OYNANIŞ VİDEOSU

Horizon Forbidden West'in oynanış videosu, Sony tarafından yayınlandı. Etkinlikte görücüye çıkan 14 dakikalık oynanış videosunda, ana karakterimiz olan Aloy, bir sahil yerleşiminde hayvan benzeri makinelere ve bazı insanlara karşı savaşıyor. Bu noktada su altı sahnelerini de atlamamak gerek.

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HORIZON FORBIDDEN WEST NE ZAMAN ÇIKACAK?

Horizon Forbidden West'in bu yıl Sony'nin en büyük oyunlarından biri olması bekleniyor. PS5'teki oynanış videosunu görsek de oyun aynı zamanda PS4'e de geliyor. Yine de Horizon Forbidden West'in ne zaman çıkacağını bilmiyoruz. 2020'de geliştirici Guerrilla Games, oyunu 2021'de yayınlamayı hedeflediğini söylemişti. Fakat henüz oyunun ne zaman çıkacağı bilinmiyor.

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Sony

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