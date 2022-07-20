Horoz gibi öten tavuk görenleri şaşkına çeviriyor! Tavuk olduğunu unuttu

Bir tavuğun horoz gibi öteceğine inanmak biraz güç olsa da Mardin’de kümeste barınan bir tavuk horoz gibi ötüyor. Her şey ise Mazıdağı ilçesinde İshak Tuna isimli bir vatandaşın, annesinin evinde beslediği tavuklarına yem vermeye gitmesiyle başladı. Kümeste bir tavuğun öttüğünü gören Tuna, başlangıçta gördükleri karşısında şaşkınlığa uğradı.

Horozlarının sesini tanıdığını, tavuktan çıkan ötme sesinin farklı olduğunu ve horozlarının başka bir alanda olduğunu fark eden Tuna, sesin kaynağını merak etti. Tuna, bu durumu ev sakinlerine anlattı.

ÖTEN TAVUKLARI KARŞISINDA GÖZLERİNE İNANAMADILAR

Ev sakinleri önce buna inanmadı. Yaşanan bu durum merak konusu olunca, ev sakinleri kümesin bir ucunda bir süre tavuklarından horoz sesinin çıkmasını bekledi. Kümeste tavuktan başka horoz olmadığını gören hane sakinleri, öten tavukları karşısında gözlerine inanamadı. Tavuğun horoz gibi öttüğü anlar, sahibinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuna, yaşanan bu durumu hayvan besleyen çevresine anlatınca çevresi tarafından kendisine horoz gibi öten tavukların uğursuzluk getirdiğini, kesilmesi gerektiği söylendi ancak Tuna, her şeye rağmen tavuğu besleyeceklerini dile getirdi.

"HOROZLARIMIZIN SESİNİ İYİ TANIYORDUK, FARKLI BİR HOROZ SESİ DUYUNCA ŞAŞIRDIK"

Horozlarının sesini iyi tanığını söyleyen İshak Tuna, yaşanan bu durum karşısında şaşkınlığa uğradıklarını ifade etti. Tuna, “Bir sabah hayvanların yemini vermeye giderken tam o esnada kulağımıza farklı bir horoz sesi geldi. O horoz sesinin bizim horozun sesi olmadığını biliyorduk. Çünkü biz horozumuzun sesini iyi tanıyorduk. Merak ettik, yavru horozların sesi olabilir diye bakındık. Gelen farklı horoz sesini tespit etmek için kümesin bir ucunda bir süre bekledik. Baktık ki bizim tavuk, horoz gibi ötmeye başladı. Tavuktan horoz sesinin çıktığını duyduğumda çok şaşırdım ve bunu aile bireylerine de anlattım, fakat bana bir türlü inanamadılar. Çünkü bir tavuğun horoz gibi öteceğine inanmıyorlardı.

Onlar da yaşanan bu durum ile ilgili meraklarını gidermek için cep telefonu kamerası ile video kaydı alarak beklemeye başladılar. Bekledikleri esnada hakikaten bizim tavuğun horoz gibi öttüğünü görünce şaşkınlığa uğradılar, fazla inanamadılar. Akşam, tavuğun bu durumunu kayda aldıkları videoyu gösterdiklerinde babam da durum karşısında şaşırdı. Bu, ilk defa karşılaştığımız bir olaydır” dedi.

"HOROZ GİBİ ÖTEN TAVUĞU HER ŞEYE RAĞMEN BESLEYECEĞİZ"

Tavuklarının horoz gibi ötmesini hayvan besleyen çevresine anlatan Tuna, çevresine tarafından kendisine horoz gibi öten tavuğun kesilmesi gerektiği söylenmesine karşın, her şeye rağmen söylenenleri umursamayıp tavuğu besleyeceklerini belirtiği konuşmasında, "Ben şahsen bu durumla karşılaşmadım. Belki 15-20 yıldır tavuk besliyoruz, bu olayla ilk defa karşılaştım. Biz daha sonra tavuğumuzun horoz gibi ötmesinin peşine düştük, aile fertleri ve hayvancılık yapan arkadaşlarımızla istişare de bulunduk. İstişarelerimiz sonucunda tavuğun kesilmesi gerektiği söylendi. Ama biz her şeye rağmen tavuğumuzu besleyeceğiz. Artık sabahları tavuğun horoz gibi ötme sesiyle uyanmaya başladık" diye konuştu. (İHA)



