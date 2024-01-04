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  4. HPV aşısına yönelik sözleri tepki çekmişti! Canan Karatay hakkında suç duyurusu

HPV aşısına yönelik sözleri tepki çekmişti! Canan Karatay hakkında suç duyurusu

04.01.2024 14:59 | Son Güncelleme:
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Canan Karatay'ın "HPV yapılan genç kızlarda felç oluyor. Belden aşağı felç oluyor. Bağırsak sistemi tamamen alt üst oluyor, halsizlik çok oluyor." ifadeleri tepki çekmişti. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu.

HPV aşısına yönelik sözleri tepki çekmişti! Canan Karatay hakkında suç duyurusu

Kalp Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, HPV aşısını hedef alan açıklamalarıyla nedeniyle şikayet edildi.

Canan Karatay, "HPV yapılan genç kızlarda felç oluyor. Belden aşağı felç oluyor. Bağırsak sistemi tamamen alt üst oluyor, halsizlik çok oluyor. İshal çok oluyor, düzelmiyor. Bağırsak florası düzelmiyor. Bana Hollanda’dan bile HPV sıvısı basılmış, hastalanmış hastalar geliyor. Biz okurken öyle bir şey yoktu. Yani bütün bunlar ilaç firmalarının geliştirdiği, bir de batının Afrika’da üreme olmasın, üreyenler de hasta olsun veya erken yaşta vefat etsin diye ortaya koyduğu, büyük bir propaganda” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Karatay'ın bu sözleri, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Her yıl ortalama 300 kadın cinayetinin üstüne yaklaşık 1250 kadın HPV kaynaklı kanserlerden yaşamını yitiriyor. Kadın mücadelesinin en anlamlı kazanımlarından HPV aşısına dair açıklamalarıyla halk sağlığını tehdit eden Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulunduk" ifadelerine yer verildi.

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Canan Karatay
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