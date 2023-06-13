Hrant Dink cinayetinde yeni dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ve çocukları "müşteki" sıfatıyla yer aldı. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de Şişli'deki gazete binası önünde öldürülmesi nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yargılama yapılarak hüküm verilmesi sonrasında, sanıklar hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturmaya başlanıldığı kaydedildi.

ÖRGÜT ADINA VE YIKICI EMELLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETTİLER

Sanıklar eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve firari sanık Faruk Sarı hakkında Hrant Dink'in öldürüleceğinden ve suç faillerinden önceden haberdar oldukları, görevleri gereğince cinayeti işleyecek örgüte operasyon yapmayarak ve maktüle şahsi, fiziki ve mekansal koruma sağlamayarak örgüt adına ve yıkıcı emelleri doğrultusunda hareket ettikleri belirtildi. Sanıkların Dink cinayeti öncesinde bilgi sahibi olmalarına rağmen önlem almak yerine faillerin eylemlerini kolaylaştırıcı bir tavır sergiledikleri ve cinayet sonrasında da örgütün amaçları doğrultusunda İstanbul İstihbarat Şubeyi ele geçirerek 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimine kadar giden süreci başlattıkları ve yürüttükleri anlatıldı. Sanıkların "Anayasayı ihlal" suçunu işledikleri ifade edildi.

Sanıklar eski TEM Şube Müdürü Yahya Öztürk ve eski Komiser Yardımcısı Adem Sağlam'ın da cinayetin azmettiricileri Yasin Hayal ve Erhan Tuncel hakkında önceki eylemlerinden dolayı adli işlemler tesis ettikleri, dinleme ve takip yaptıkları, gerçekleştirecekleri eyleme dair tasarılarından İstihbarat Şube aracılığıyla haberdar oldukları, bu suretle eylemin işlenmeden önce önlenmesi ve müdahale yapılması noktasında yasal yükümlülüklerinin bulunmasına karşın bu görevlerini eylem tarihine değin yerine getirmekte kasıtlı olarak ihmali davrandıkları ve cinayetin işlenmesini sağladıkları belirtildi.

6 SANIĞIN FETÖ YÖNETİCİLERİYLE İRTİBATI TESPİT EDİLDİ

Şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender hakkında ise FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütünün Hrant Dink cinayeti sonrasında İstanbul İstihbarat Müdürlüğü'nü ele geçirdikleri, sonrasında bu şubenin imkanlarıyla Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Askeri Casusluk, Cizre/ Temizöz, Devrimci Karargah, Tahşiye, Selam Tevhid, 17-25 Aralık operasyon ve davalarını başlattıkları, bu nedenle her ne kadar sanıklar hakkında doğrudan örgüt üyesi olduklarına ilişkin somut delil elde edilememiş ise de, sanıklar hakkında ele geçen bir kısım delillerin FETÖ/PDY'nin yönetici ve üyeleri ile belli bir irtibatlarının olduğunu gösterdiği kaydedildi. Bu sanıkların Hrant Dink cinayetini işlerken ve sonrasında bu örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiklerinin anlaşıldığı belirtildi.

YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

İddianamede, Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek ve yakalamalı sanık Faruk Sarı hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanıklar Yahya Öztürk ve Adem Sağlam hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "İhmali davranışla kasten öldürme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ile 17 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapisleri istendi. Diğer sanıklar hakkında ise "Silahlı Terör Örgütü adına suç işleme" suçundan 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar, yarın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA

