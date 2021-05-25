HSK üyesi Bilal Temel kimdir, kaç yaşında, nereli?

HSK üyesi Bilal Temel'in kim olduğu ve kariyeri araştırılıyor. 5 milletvekilinden oluşan Tasnif Komisyonunun oluşturulduğu Genel Kurulda, Ergün Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Ömür Topaç HSK’ya üye olarak seçildi. Peki, Bilal Temel kimdir? İşte, Bilal Temel'in hakkında bazı bilgiler...

BİLAL TEMEL KİMDİR?

Bilal Temel, 1972 yılında Manisa’nın Demirci ilçesinde doğdu. Üniversiteye kadar eğitim öğrenimini doğduğu ilçede tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1997 yılında mezun oldu. Ankara Barosu’na bağlı serbest avukat, arabulucu ve uzlaştırmacı olarak çalıştı. Son olarak, 17 Ocak 2019 tarihinden beri Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri’ne Genel Müdür olarak görev yapıyordu. Evli ve 2 çocuk babası olan Temel, Arapça ve İngilizce biliyor.

