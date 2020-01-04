HABER
  4. HSK'dan seri muhakeme usulü için yeni düzenleme

HSK'dan seri muhakeme usulü için yeni düzenleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 12:50 | Son Güncelleme

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) 1 Ocak 2020 itibarıyla uygulamaya konulan seri muhakeme usulünün etkin bir şekilde uygulanabilmesi için mahkemelerin görevleriyle ilgili yeni düzenleme yaptı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) 1 Ocak 2020 itibarıyla uygulamaya konulan seri muhakeme usulünün etkin bir şekilde uygulanabilmesi için mahkemelerin görevleriyle ilgili yeni düzenleme yaptı.
Belirli suçlarda muhakeme süresini kısaltmayı amaçlayan seri muhakeme usulü, ilgili yasada yapılan değişiklikle 1 Ocak 2020’den itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda adliyelerde Seri Mahkeme Usulü Soruşturma Bürolarının kurulmasının ardından HSK, bu kapsama giren suçlarda görev yapacak mahkemelerle ilgili görevlendirme yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; bu tür suçlara, bir asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde bu mahkeme, iki veya üç asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 2 numaralı, dört veya daha fazla asliye ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde 4 numaralı, otuz veya daha fazla asliye ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde 4 ve 5 numaralı, elli veya daha fazla asliye ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde 4, 5 ve 6 numaralı mahkemelerin bakmasına karar verildi. Kararda görevlendirmenin, 3 Ocak 2020 tarihi itibarıyla faaliyette bulunan mahkeme sayısına göre yapılmasına, bu tarihten sonra kurulacak mahkemelerin ise dikkate alınmayacağı belirtildi.
ÇALIŞMA USULLERİ BELİRLENDİ
Kararda, ihtisas mahkemesi olarak belirlenen asliye ceza mahkemelerinin çalışma usulleri ise "İş bu ihtisas kararınca tevziden gelecek işlerin, bu mahkemelere gelecek diğer işlerden mahsup edilmesine, mahsup işlemi yapılırken ihtisas mahkemesi olarak belirlenen asliye ceza mahkemelerine gelecek bu işlerin genel tevziye karşılık gelen tevzi puanının yüzde 20’si oranına tekabül edecek şekilde dosya puanı olarak hesaplanmasına, ondan fazla asliye ceza mahkemesinin faaliyette bulunduğu yerlerde, seri muhakeme usulü kapsamında kalan işlere bakmak üzere ihtisas mahkemesi olarak belirlenen asliye ceza mahkemelerinin, bu işler dışında (arşiv, kanun yolu incelemesi gibi nedenlerle gelecek işler hariç olmak üzere) tevziye kapatılmalarına, bu çerçevede bu mahkemelere belirtilen işler dışında herhangi bir esas, değişik iş veya talimat evrakının tevzi edilmemesine, kararın 03 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanmasına, bu kapsamda görülmekte olan dava ve işler bakımından mahkemelerin dosyalarını iş dağılımına dayanarak ilgili mahkemelere göndermemesine, 03 Ocak 2020 tarihinden itibaren gelecek yeni işlerin ise belirtilen mahkemelere tevzi edilmesine" şeklinde belirlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞöhretini paraya çevirdi!Şöhretini paraya çevirdi!
Şehit Sözleşmeli Er Işık, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Sözleşmeli Er Işık, son yolculuğuna uğurlandı
Yeni nesil akıl oyunlarıyla geleceğe hazırlanıyorYeni nesil akıl oyunlarıyla geleceğe hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Enes Batur son haliyle hayranlarını şaşırttı! İşte kaslı Enes Batur

Enes Batur son haliyle hayranlarını şaşırttı! İşte kaslı Enes Batur

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe! 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe! 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Yerin 35 metre altında suçüstü yakalandılar!

Yerin 35 metre altında suçüstü yakalandılar!

Son dakika! Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Merakla beklenen sınav sonuçları açıklandı

İstanbul Havalimanı'nda bufalo boynuzu operasyonu! Değeri 310 bin lira

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi Değeri dudak uçuklatıyor

Manisa'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyordu: 1 ölü, 24 yaralı

Feci kaza! 1 ölü, 2'si ağır 24 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.