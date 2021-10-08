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HTC tekrardan eski günlerine dönmenin hayalini kuruyor olabilir

08.10.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HTC tekrardan Avrupa pazarına açılmak istiyor gibi görünüyor. İddialara göre HTC, eski günlerine geri dönmek istiyor.

HTC tekrardan eski günlerine dönmenin hayalini kuruyor olabilir

HTC bir dönem akıllı telefon pazarında ciddi bir pazar hacmine sahipti. Fakat bu hacim gün geçtikçe azaldı. Sonuç olarak HTC şimdilerde seçili bölgelerde faaliyet veren bir isim haline dönüştü.

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HTC AVRUPA PAZARINA DÖNEBİLİR

Fakat ortaya çıkan son dedikodulara göre Tayvanlı üretici tekrardan eski günlerine dönmek istiyor. Bu alanda çeşitli çalışmalar da yürüten HTC’nin önümüzdeki süreçte tekrardan Avrupa pazarına girmesi muhtemel görünüyor.

Elbette bu şu anda basit bir söylenti. Gerçekleşir mi yoksa gerçekleşmez mi kestirmek biraz güç. Tabii ki yine de bekleyip göreceğiz. Sonuçta HTC köklü bir firma. Dolayısıyla geri dönüşü çok da zor olmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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