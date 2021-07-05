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HTTPS protokolü Google kullanıcılarını koruma altına alacak

05.07.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google dünyanın en fazla kullanılan platformları içerisinde yer alıyor. Web sitesi kayıt bilgilerinizden banka şifrelerine kadar aklınıza gelebilecek her şey Google içerisinde kayıtlı kalıyor. Bu nedenle platformun çok ciddi bir önemi olduğunu söyleyebiliriz. Durumun farkında olan Google yeni bir güvenlik önlemi alıyor.

HTTPS protokolü Google kullanıcılarını koruma altına alacak

Bazı web siteleri sadece HTTP kullanıyor. Bu protokol ne yazık ki yeteri kadar güvenli değil. Bilgilerin nasıl aktarılacağını gösteren HTTP protokolü şifre olmadan tüm bilgileri metin olarak gönderiyor. Bu nedenle bilgisayar korsanları istediği gibi bu metinleri okuyabiliyor.

GOOGLE'DAN HTTPS HAMLESİ

Ortaya çıkan son detaylara göre Google bundan sonra HTTPS protokolünü varsayılan yapacak. HTTPS, bilgileri iletişim ağında şifreleyerek iletiyor. Böylece en hassas bilgiler bile koruma altına alınarak kullanıcılar korunuyor. Özellikle son dönemlerde bu tür şifreleme sistemlerine daha fazla ihtiyaç duyuluyor.

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Kullanıcılar eğer HTTPS yerine daha güvenliksiz bir protokol olan HTTP kullanan sitelere girerse uyarı alacak. Uyarıya rağmen bu siteye devam eden kişiler için Google herhangi bir sorumluluk kabul etmiyor. Ayrıca sürekli olarak girilen bir HTTP sayfası varsa şirket daha sonradan bununla ilgili herhangi bir uyarıda bulunmayacak.

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Yeni Chrome sürümü ile birlikte bu özelliğin gelmesi planlanıyor. Ağustos ve Eylül aylarında paylaşılması planlanan bu yeni sürüm siber saldırıları önemli ölçüde azaltabilir.

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Anahtar Kelimeler:
internet Google
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