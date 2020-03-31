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Huawei CEO'su açıkladı! Google hizmetleri Huawei telefonlara geri mi dönüyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.03.2020 11:37 | Son Güncelleme

Huawei CEO'su Richard Yu, şirketin Google ile olan krizi hakkında bazı açıklamalar yaptı. Richard Yu, Google ile iş birliğini sürdürmek istediklerini söyleyerek, Google servislerine yeşil ışık yaktı.

Huawei CEO'su açıkladı! Google hizmetleri Huawei telefonlara geri mi dönüyor?

Huawei ile Google arasındaki kriz malumunuz. Google, Amerikan hükümetinin isteği ile Huawei'nin Google servislerini kullanmasına izin vermiyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro Plus'ta bu durumdan nasibini aldı. Üç telefonda Google servisleri olmadan, sadece HMS (Huawei Mobile Services) desteği ve Google Play yerine kullanılan AppGallery ile geldi. Fakat bu durum görünüşe göre Huawei'nin Google servislerini kullanmasına engel değil. En azından Huawei CEO'su Richard Yu'nun açıklamaları bunu söylüyor.

HUAWEİ GOOGLE'A YEŞİL IŞIK YAKTI

Richard Yu, Huawei ile Google arasındaki çözülemeyen sorunlar hakkında bir dizi açıklama yaptı. Yu, Google servislerini Huawei telefonlarına getirmeyi umduğunu söyleyerek, Huawei'nin kendi servisleri olmasına rağmen bir yandan da Google ile birlikte çalışmaya devam edebileceğinin sinyalini verdi. Yani, haberin başında da dediğimiz gibi bu durum Huawei'nin Google servislerini kullanmasına engel değil.

ABD HUAWEİ YAPTIRIMLARINI KALDIRIRSA...

Açıklamalarına devam eden Richard Yu, Google da olmak üzere diğer birçok ABD'li şirket ile iş birliği yaptıklarının altını çizdi ve ABD'nin yaptırımlarını işaret etti. Huawei'nin yetkili ismi ABD'nin yaptırımlarının sona ermesiyle birlikte Google ile olan iş birliğin sürmesini beklediklerini belirterek konuşmasını sonlandırdı.

mobileservices_share

Huawei kullanıcıları Google servisleri olmadan da akıllı telefonlarını sorun yaşamadan kullanabiliyor. Huawei'nin Google servislerine alternatif olarak sunduğu uygulamalar ile Huawei markalı akıllı telefonlar hizmet vermeye devam ediyor. Google uygulamalarını kullanmak isteyen kullanıcılar ise istedikleri uygulamanın APK dosyasını telefonuna indirerek, o uygulamayı kullanmaya devam edebiliyor.

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Huawei Richard Yu Google ABD çin Huawei Mobile Services HMS AppGallery akıllı telefon Google Play

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