Huawei CEO'su açıkladı! Google hizmetleri Huawei telefonlara geri mi dönüyor?

Huawei ile Google arasındaki kriz malumunuz. Google, Amerikan hükümetinin isteği ile Huawei'nin Google servislerini kullanmasına izin vermiyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro Plus'ta bu durumdan nasibini aldı. Üç telefonda Google servisleri olmadan, sadece HMS (Huawei Mobile Services) desteği ve Google Play yerine kullanılan AppGallery ile geldi. Fakat bu durum görünüşe göre Huawei'nin Google servislerini kullanmasına engel değil. En azından Huawei CEO'su Richard Yu'nun açıklamaları bunu söylüyor.

HUAWEİ GOOGLE'A YEŞİL IŞIK YAKTI

Richard Yu, Huawei ile Google arasındaki çözülemeyen sorunlar hakkında bir dizi açıklama yaptı. Yu, Google servislerini Huawei telefonlarına getirmeyi umduğunu söyleyerek, Huawei'nin kendi servisleri olmasına rağmen bir yandan da Google ile birlikte çalışmaya devam edebileceğinin sinyalini verdi. Yani, haberin başında da dediğimiz gibi bu durum Huawei'nin Google servislerini kullanmasına engel değil.

ABD HUAWEİ YAPTIRIMLARINI KALDIRIRSA...

Açıklamalarına devam eden Richard Yu, Google da olmak üzere diğer birçok ABD'li şirket ile iş birliği yaptıklarının altını çizdi ve ABD'nin yaptırımlarını işaret etti. Huawei'nin yetkili ismi ABD'nin yaptırımlarının sona ermesiyle birlikte Google ile olan iş birliğin sürmesini beklediklerini belirterek konuşmasını sonlandırdı.