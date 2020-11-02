Huawei çip fabrikası kurarak ABD yaptırımlarını aşabilir!

Huawei Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları yüzünden Google servislerine bir süredir akıllı telefonlarında yer veremiyor. Bu yüzden Huawei Mobile Service (HMS) ve AppGallery gibi çözümler üreten Huawei, son olarak ise işlemci konusunda bazı engellemelerle karşılaşıyor. Kirin 9000 işlemcisini üreten ve Huawei Mate 40 serisinde bu işlemcilere yer veren Huawei, şimdi ise iddialara göre işlemci ambargosunu aşmak için yeni bir plan kuruyor. Bu planın ana noktası ise bir fabrika.

HUAWEİ ABD YAPTIRIMLARINI AŞMAK İÇİN FABRİKA KURUYOR İDDİASI

Financial Times'ın haberine göre Huawei çip fabrikası kuracak. Bu fabrikada Huawei, Shanghai IC Ar-Ge Merkezi'yle ortaklık kurarak ABD teknolojilerini kullanmadan çip üretecek. Fabrika ise Şangay'da yer alacak. En azından haberdeki iddialar bu yönde.

HUAWEİ 45 NM ÇİPLER İLE YOLA ÇIKABİLİR

Çip fabrikasında Huawei'nin ilk olarak 45 nm çipler üreterek işe başlayacağı söyleniyor. 45 nm, günümüz işlemci teknolojisine göre oldukça geride kalmış bir üretim süreci. Zira günümüzde 5 nm'lik üretim süreçleri telaffuz edilmekte. Fakat Huawei'nin 2021 yılının sonunda 28 nm'lik işlemcilerle başlayarak, kademe kademe üretim sürecinde çalışmalar yapması bekleniyor. Üretilecek işlemcilerin akıllı telefonlarda ise kullanılması beklenmiyor. Daha çok 5G altyapısı için böyle bir fabrikanın kurulacağı düşünülüyor.

