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  4. Huawei MateBook 13 R7 Türkiye'de ön satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei MateBook 13 R7 Türkiye'de ön satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

30.06.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei Türkiye, Huawei MateBook 13 R7 dizüstü bilgisayarını Türkiye'de ön satışa sundu. FullView ekran deneyimi sunan Huawei MateBook 13 R7'nin fiyatı da böylece belli oldu.

Huawei MateBook 13 R7 Türkiye'de ön satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei MateBook ailesini büyütmeye devam ediyor. Dizüstü bilgisayar ailesinde Intel ve AMD işlemci kullanan birçok model var. Şimdi ise Huawei Türkiye, AMD Ryzen serisi bir işlemci kullanan Huawei MateBook 13 R7 modelini Türkiye'de ön satışa sunmuş durumda.

HUAWEI MATEBOOK 13 R7'NİN ÖZELLİKLERİ

Huawei MateBook 13 R7, Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği sunabiliyor. Dizüstü bilgisayar, 2160x1440 piksel çözünürlüğünde 3:2 IPS panel ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor. Huawei'nin aktardığına göre MateBook 13 R7 yüzde 88'lik ekran/gövde oranına sahip.

Huawei MateBook 13 R7'nin özellikleri

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MateBook 13 R7, AMD Ryzen 7 3700U işlemcisinden güç alıyor. Huawei Shark Fin Fan 2.0, soğutma sisteminin yeni sürümünü içeren bilgisayar, Radeon RX Vega 10 Graphics, 16 GB çift kanallı DDR4 RAM ve 512 GB SSD depolama sunuyor. 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip MateBook 13 R7, soldaki güç ve veri aktarımını, sağdaki ise veri aktarımı ile Display Port bağlantısı destekleyen iki adet USB-C bağlantı noktasının yanı sıra bir de 3,5 mm ses jakı barındırıyor.

Huawei MateBook 13 R7'nin fiyatı

Huawei'nin aktardığına göre 41,7 Wh pile sahip olan MateBook 13 R7, 11,6 saate kadar kesintisiz 1080p video izleme imkanı sunuyor. Bilgisayarın güç düğmesi, birçok Huawei dizüstü bilgisayarda olduğu gibi yerleşik bir parmak izi okuyucusuna sahip. Kamera da yine klavyeye gizlenmiş bir şekilde yerleştirilmiş durumda.

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HUAWEI MATEBOOK 13 R7'NİN FİYATI

Huawei MateBook 13 R7'nin fiyatına gelelim. Bilgisayar, Huawei Online Mağaza üzerinden ön satışa sunuluyor. MateBook 13 R7'nin tavsiye edilen son tüketici fiyatı 8 bin 499 TL.

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Huawei Türkiye
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