HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Huawei'nin yapay zekası koronavirüs teşhisini 2 dakikaya indirdi

Huawei'nin yapay zekası koronavirüs teşhisini 2 dakikaya indirdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.03.2020 11:23 | Son Güncelleme

Huawei, koronavirüs salgını için yeni bir yapay zeka geliştirdi. Daha önce geliştirilen COVID-Net yapay zekasıyla benzer bir yapıda olan Huawei yapımı yapay zeka, Huawei Cloud sunucularında bulunan verilerden yola çıkarak sadece 2 dakika içerisinde koronavirüs teşhisi koyabiliyor.

Huawei'nin yapay zekası koronavirüs teşhisini 2 dakikaya indirdi

Koronavirüs testi yaptırmak isteyen insanlar hastanelere gitmek zorunda kalıyor. Bu da hastanelerde uzun kuyruklara ve bekleme sürelerine neden oluyor. Koronavirüs testi de hamilelik testi gibi hızlı sonuç veren bir test değil. Hal böyle olunca beklenmesi gereken süre daha da uzuyor. Bu süreyi kısaltmak için geçtiğimiz günlerde duyurulan yapay zeka COVID-Net'i yine bu satırlardan sizlerle paylaşmıştık. COVID-Net, insanların sadece akciğer röntgenlerine bakarak koronavirüs teşhisi koyabiliyordu. Ancak COVID-Net'in bir dezavantajı vardı; O henüz hastanelerde kullanılacak yeterliliğe sahip değildi. Nitekim Huawei'nin aynı hedefte geliştirdiği yapay zeka teknolojisi COVID-Net'in bu dezavantajını kapatacak gibi.

HUAWEİ'DEN KORONAVİRÜSÜ İKİ DAKİKADA TEŞHİS EDEN YAPAY ZEKA

Huawei, koronavirüs ile mücadele kapsamında Huawei Cloud'u temel alan bir yapay zeka geliştirdi. Huawei'nin koronavirüs yapay zekası COVID-Net ile aynı çalışma prensibine sahip. Yapay zeka, Huawei Cloud sunucularında bulunan binlerce Çinli hastanın akciğer röntgenini analiz ediyor. Bu analizlerin sonucunda kişilere koronavirüs teşhisi koyabiliyor. Hem de bunu sadece iki dakika içerisinde gerçekleştiriyor.

Huawei koronavirüs yapay zeka

YAPAY ZEKANIN BAŞARI ORANI ÇOK YÜKSEK

Filipinler ve Ekvador'daki bazı hastaneler koronavirüs hastalarını daha hızlı teşhis edebilmek için Huawei'nin yapay zeka sisteminden yardım alıyor. Şimdilik teşhisi tamamen yapay zekaya bırakmak mümkün değil zira sistem hala test aşamasında. Fakat test süreci oldukça başarılı bir şekilde ilerliyor. Paylaşılan bilgilere göre yapay zekanın başarı oranı yüzde 98. Bu da hem sağlıkçıları, hem doktorları, hem yetkilileri hem de biz vatandaşları oldukça memnun eden bir gelişme demek. Umarız ki bu tip yapay zeka teknolojileri ile koronavirüs salgınından kurtulmanın yollarını da bulabiliriz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı
iPhone 12 2021’e mi ertelenecek?iPhone 12 2021’e mi ertelenecek?
Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesajÜnlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei yapay zeka koronavirüs COVID-Net Huawei Cloud

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu! Can kaybı 75'e vaka sayısı 3629'a yükseldi

Bakan Koca duyurdu! Can kaybı 75'e vaka sayısı 3629'a yükseldi

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun duyurdu

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun duyurdu

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış! Gizli laboratuvarlarda...

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış! Gizli laboratuvarlarda...

Hadise'den 'evde kal' paylaşımı! Hayranları beğeni yağdırdı

Hadise'den 'evde kal' paylaşımı! Hayranları beğeni yağdırdı

ABD, koronavirüs salgının merkezi oldu

ABD, koronavirüs salgının merkezi oldu

Belediye Başkanı duyurdu: İlk kaybımızı verdik, yayılıyor

Belediye Başkanı duyurdu: İlk kaybımızı verdik, yayılıyor

İlginizi Çekebilir

İtalyan belediye başkanı isyan etti

İtalyan belediye başkanı isyan etti

Bir efsane daha geri döndü: Nokia 5310 XpressMusic tanıtıldı!

Bir efsane daha geri döndü: Nokia 5310 XpressMusic tanıtıldı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fanı var çerçevesi yok: Nubia Red Magic 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Fanı var çerçevesi yok: Nubia Red Magic 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Şaşırtıcı sürpriz: Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Şaşırtıcı sürpriz: Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iPhone 12 2021’e mi ertelenecek?

iPhone 12 2021’e mi ertelenecek?

MacBook Air 2020 iFixit tarafından parçalarına ayrıldı

MacBook Air 2020 parçalarına ayrıldı!

Samsung Galaxy A71 5G, TENAA’da görüntülendi

Samsung'un yeni telefonu ortaya çıktı!

Dota 2 koronavirüs mücadelesini farklı bir şekilde veriyor

Koronavirüs ilgiyi arttırdı, anlık 700 bin kişiye ulaştı!

One UI 2.1 güncellemesi Galaxy S10 ve Note 10’a gelecek

One UI 2.1 güncellemesi önceki nesil telefonlara da geliyor

Youtuberlar bu monitörü kullanıyor

Youtuberlar bu monitörü kullanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.