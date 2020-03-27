Huawei'nin yapay zekası koronavirüs teşhisini 2 dakikaya indirdi

Koronavirüs testi yaptırmak isteyen insanlar hastanelere gitmek zorunda kalıyor. Bu da hastanelerde uzun kuyruklara ve bekleme sürelerine neden oluyor. Koronavirüs testi de hamilelik testi gibi hızlı sonuç veren bir test değil. Hal böyle olunca beklenmesi gereken süre daha da uzuyor. Bu süreyi kısaltmak için geçtiğimiz günlerde duyurulan yapay zeka COVID-Net'i yine bu satırlardan sizlerle paylaşmıştık. COVID-Net, insanların sadece akciğer röntgenlerine bakarak koronavirüs teşhisi koyabiliyordu. Ancak COVID-Net'in bir dezavantajı vardı; O henüz hastanelerde kullanılacak yeterliliğe sahip değildi. Nitekim Huawei'nin aynı hedefte geliştirdiği yapay zeka teknolojisi COVID-Net'in bu dezavantajını kapatacak gibi.

HUAWEİ'DEN KORONAVİRÜSÜ İKİ DAKİKADA TEŞHİS EDEN YAPAY ZEKA

Huawei, koronavirüs ile mücadele kapsamında Huawei Cloud'u temel alan bir yapay zeka geliştirdi. Huawei'nin koronavirüs yapay zekası COVID-Net ile aynı çalışma prensibine sahip. Yapay zeka, Huawei Cloud sunucularında bulunan binlerce Çinli hastanın akciğer röntgenini analiz ediyor. Bu analizlerin sonucunda kişilere koronavirüs teşhisi koyabiliyor. Hem de bunu sadece iki dakika içerisinde gerçekleştiriyor.