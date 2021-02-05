Huawei P40 4G yolda! İşte ortaya çıkan özellikleri

Huawei akıllı telefonlar dünyasına son olarak Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ gibi amiral gemisi modeller ekledi. Çinli şirket, Mate 40 öncesinde ise Huawei P40 5G serisini tanıtmıştı. Ancak yapılan sızıntılara göre, Huawei P40 4G adında yeni bir akıllı telefon için kollarını sıvamış durumda.

HUAWEİ P40 4G GELİYOR

Sızıntı kaynağı Digital Chat Station, yaklaşmakta olan bir akıllı telefonun TENAA görüntülerini paylaştı. Kaynak, telefonun Çin'de Huawei P40 4G olarak piyasaya çıkacağını ve Kirin 990 4G yonga setinden güç alacağını iddia etti. Ayrıca yine aynı kaynağa göre, telefon, 22.5W hızlı şarj desteği sunacak.

Huawei P40 5G ile Huawei P40 4G arasındaki tek fark Kirin 990 4G işlemcisi olacak gibi görünüyor. Zira TENAA'dan alınan görüntüler, P40 4G'nin tasarım anlamında P40 5G'ye fazlasıyla benzediğini ortaya koyuyor. Huawei P40 4G'nin ne zaman tanıtılacağı ise henüz bilinmiyor. Üstelik Huawei tarafından telefonun tanıtılacağına dair herhangi bir resmi açıklama da mevcut değil.

HUAWEİ P40 5G ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYORDU?

Huawei P40 5G, 1080 x 2340 piksel Full HD+ çözünürlük sunan 6,1 inçlik OLED ekrana sahipti. Telefon, Kirin 990 5G işlemcisine ek olarak, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla birlikte geliyordu. P40 5G, 22.5W hızlı şarjı destekleyen 3.800mAh değerindeki bir pili bünyesinde taşıyordu. Ekrandaki çentikte 32 megapiksellik bir ön kamera ve bir kızılötesi (IR) derinlik sensörü bulunuyordu. Arka taraftaki kamera üçlü kamera kurulumu ise f/1.9 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana kamera, 16 megapiksel ultra geniş lens ve 8 megapiksel telefoto lens içeriyordu.

