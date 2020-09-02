Hubble Uzay Teleskobu göz alıcı süpernova dalgasını yakaladı!

Uzay, birçok konuda bilinmezliğini koruyor. Bildiklerimiz konusunda ise bize yardımcı olan birkaç kurum var. Bunlardan birisi Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi ya da kısa adıyla NASA. NASA da uzayı 30 yıldır Hubble Uzay Teleskobu ile gözlüyor. 30 yılını uzaya veren teleskop ise yakında emekli olmaya hazırlanıyor.Fakat emeklilik kararı onu görevinden alıkoymuş değil. Çektiği süpernova patlama dalgasının fotoğrafı da bunun ispatı.

HUBBLE TURUNCU SÜPERNOVA DALGASINI YAKALADI

Hubble Uzay Teleskobu uzayın derinliklerinde turuncu renkli bir dalganın fotoğrafını yakaladı. Paylaşılan bilgilere göre fotoğraftaki dalga, Dünya'dan 2 bin 400 ışık yılı uzaklıkta gerçekleşen Cygnus süpernova patlamasının yansıması. Bir yıldızın yüksek enerji açığa çıkartarak patlaması sonucu gerçekleşen süpernova patlaması sonucunda bu turuncu renkli dalganın ortaya çıktığı söyleniyor.

TURUNCU DALGANIN DÜNYA'YA ZARARI VAR MI?

Binlerce yıl önce gerçekleşen süpernova patlamasında başrol oynayan yıldız, açıklamaya bakılırsa Cygnus Takımyıldızı'nın bir parçasıydı. Yıldızın patlaması sonrası ortaya çıkan turuncu renkli dalganın Dünya'ya ise herhangi bir zararı yok. Fakat NASA'ya göre patlamaya konu olan Cygnus Takımyıldızı'ndaki yıldız, Güneş'ten 20 kat daha büyük olabilir.

