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Hubble Uzay Teleskobu göz alıcı süpernova dalgasını yakaladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.09.2020 18:01 | Son Güncelleme

Hubble Uzay Teleskobu emekliliğe ayrılmadan önce ilginç bir görüntü daha yakalamayı başardı. Hubble bu kez uzayın derinliklerinde, bir süpernova patlamasıyla ortaya çıkan turuncu şeridi kayda aldı. Hubble Uzay Teleskobu'ndan gelen fotoğraf tek kelime ile olağanüstü.

Hubble Uzay Teleskobu göz alıcı süpernova dalgasını yakaladı!

Uzay, birçok konuda bilinmezliğini koruyor. Bildiklerimiz konusunda ise bize yardımcı olan birkaç kurum var. Bunlardan birisi Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi ya da kısa adıyla NASA. NASA da uzayı 30 yıldır Hubble Uzay Teleskobu ile gözlüyor. 30 yılını uzaya veren teleskop ise yakında emekli olmaya hazırlanıyor.Fakat emeklilik kararı onu görevinden alıkoymuş değil. Çektiği süpernova patlama dalgasının fotoğrafı da bunun ispatı.

HUBBLE TURUNCU SÜPERNOVA DALGASINI YAKALADI

Hubble Uzay Teleskobu uzayın derinliklerinde turuncu renkli bir dalganın fotoğrafını yakaladı. Paylaşılan bilgilere göre fotoğraftaki dalga, Dünya'dan 2 bin 400 ışık yılı uzaklıkta gerçekleşen Cygnus süpernova patlamasının yansıması. Bir yıldızın yüksek enerji açığa çıkartarak patlaması sonucu gerçekleşen süpernova patlaması sonucunda bu turuncu renkli dalganın ortaya çıktığı söyleniyor.

NASA süpernovo

TURUNCU DALGANIN DÜNYA'YA ZARARI VAR MI?

Binlerce yıl önce gerçekleşen süpernova patlamasında başrol oynayan yıldız, açıklamaya bakılırsa Cygnus Takımyıldızı'nın bir parçasıydı. Yıldızın patlaması sonrası ortaya çıkan turuncu renkli dalganın Dünya'ya ise herhangi bir zararı yok. Fakat NASA'ya göre patlamaya konu olan Cygnus Takımyıldızı'ndaki yıldız, Güneş'ten 20 kat daha büyük olabilir.

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