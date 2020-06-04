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Hublot'tan 40 bin TL'lik akıllı saat: Hublot Big Bang e

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2020 16:54 | Son Güncelleme

Hublot, Hublot Big Bang e akıllı saatini tanıttı. Hublot Big Bang e, şık tasarımı ve 5 bin 800 dolarlık (yaklaşık 40 bin TL) fiyatıyla dikkatleri üzerine topluyor. Peki Hublot Big Bang e'yi bu kadar pahalı yapan özellikleri ne?

Hublot'tan 40 bin TL'lik akıllı saat: Hublot Big Bang e

Akıllı saatler günümüzde pek çok kişi tarafından kullanılıyor. Kimileri akıllı saatin çok önemli bir yardımcı olduğunu düşünürken, kimileri ise bunun hala gereksiz bir teknoloji olduğunu savunuyor. Hublot'un yeni tanıttığı Hublot Big Bang e model akıllı saati ise akıllı saatler için yeni bir tartışma başlatacak bir fiyata sahip.

BAŞLANGIÇ VERSİYONU DAHA UCUZ

Hublot, yaptığı tanıtım ile Hublot Big Bang e akıllı saatini tanıttı. Hublot'un yeni akıllı saatinin özellikleri arasında en dikkat çeken nokta, şüphesiz fiyatı. Akıllı saat 5 bin 200 dolar (yaklaşık 35 bin TL) fiyatla satışa sunuluyor. Üstelik bu fiyat, akıllı saatin başlangıç versiyonunun fiyatı. Titanyum ve siyah seramik seçenekleri ise 5 bin 800 dolarlık bir fiyatla (Yaklaşık 40 bin TL) geliyor. Fiyat konusunu baştan açıkladıysak şimdi geçelim akıllı saatin özelliklerine.

Big Bang e

HUBLOT BİG BANG E ÖZELLİKLERİ NELER?

Hublot Big Bang e, yüksek çözünürlüklü AMOLED bir ekrana sahip. Bu ekran, çizilmelere dayanıklı safir kristal bir cam ve 30 metreye kadar su geçirmezlik sertifikası ile korunuyor. Akıllı saatin çerçevesi ise tıpkı Samsung Galaxy Watch'ta olduğu gibi dönebiliyor ve böylece çeşitli fonksiyonları yerine getirebiliyor. Big Bang e'nin kalbinde ise 1 GB RAM ve 8GB dahili depolama alanıyla desteklenen Snapdragon Wear 3100 işlemcisinden bulunuyor. Tüm bu bileşenler gerekli gücü ise 300 mAh değerindeki pilden sağlıyor.

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Google Wear OS işletim sistemine sahip olan akıllı saatin ne zaman satışa sunulacağı belli olmasa da onun hangi bölgelerde satışa sunulacağı belli. Bu bölgeler ise ABD, Çin, Avrupa ve Birleşik Krallık.

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