HÜDA PAR'dan dikkat çeken ittifak çıkışı! 'Biz o defteri kapattık'

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kartepe ilçesinde, bir restoranda gazetecilerle bir araya geldi. Genel Başkan yardımcıları ve il yöneticilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Yapıcıoğlu, yerel seçimlerle ilgili, savaşa değil, seçime gidildiğini ifade etti.

'NE KADAR ÇİRKEFLEŞİRSE ÇİRKEFLEŞSİN...'

Yapıcıoğlu, açıklamasında, "Bu seçimlere hazırlık yapan bütün siyasi partiler, bu siyasi partilerin merkez yöneticileri ve adayları kullandıkları dile, kurdukları üsluba dikkat etsinler. Kim ki, kendi siyasi çıkarları için, kendi tabanını konsolide etmek, kendi tabanındaki safları sıklaştırmak için bu milletin evlatlarını birbirine karşı kışkırtıp düşmanlaştırıcı bir dil kullanıyorsa, o millete düşmandır, ondan millete hayır gelmeyecektir. Bizim dilimiz ve üslubumuz, bize saldıranlar ne kadar çirkefleşirse çirkefleşsin asla onların kurduğu dil gibi, onların üslubu gibi olmayacak. Biz kimseye hakaret etmeden siyasetimizi yapmaya devam edeceğiz ama yeri geldiğinde, cevap vermek gerektiğinde mutlaka onlar da hak ettikleri cevabı alacaklardır" dedi.

'O DEFTERİ KAPATTIK'

İttifak hakkında konuşan Yapıcıoğlu, "Bazı yerlerde şu söylentileri dolaşıyor. Birileri diyor ki 'İttifak görüşmeleri noktalandı mı? O kapı kapandı mı? Halen devam ediyor mu? Bazı yerlerde adayların, bazı partilerin kendi adaylarını çekebileceği falan konuşuluyor.' Mümkündür. Bazı partiler, bazı yerlerde adaylarını çekip bir yerlere destek verebilirler ama bizim açımızdan, HÜDA PAR açısından, biz ittifak görüşmeleri ile ilgili noktayı koyduk, o defteri kapattık. Çıkardığımız adayları, hepsiyle, inşallah en iyi şekilde bir sonuç almak üzere, sahada birlikte çalışıyoruz ve seçtirmek için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyacağız" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





