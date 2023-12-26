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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun TBMM'deki sözleri tartışma yarattı! 'Eyalet, özerklik ve federasyon gibi...'

26.12.2023 09:22 | Son Güncelleme:
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HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, dün TBMM Genel Kurulu'nda kullandığı ifadeler tartışmaya yol açtı. Yapıcıoğlu konuşmasında "Olumlu ve olumsuz yönleriyle eyalet, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerine serbestçe tartışılabilmelidir" dedi. Bu sözlere üzerine CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, "Bunu konuşan insanlar bu ülkede ne ilan ediliyor" diyerek yanıt verdi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun TBMM'deki sözleri tartışma yarattı! 'Eyalet, özerklik ve federasyon gibi...'

TBMM Genel Kurulu, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler için TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Genel Kurulda konuşma yaptı.

YAPICIOĞLU'NDAN EYALET VE ÖZERKLİK AÇIKLAMASI

Yapıcıoğlu konuşmasında "Olumlu ve olumsuz yönleriyle eyalet, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerine serbestçe tartışılabilmelidir diyoruz. Tamam mı? Siz eğer, lütfen... Eğer siz okuduğunuzu anlamıyorsanız o zaman buralarda oturmayın. Eğer siz okuduğunuzu anlıyor, bile bile çarpıtıyorsanız diyecek sözüm yok, kendinize yakışanı yapıyorsunuz" dedi.

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"BUNU KONUŞAN İNSANLAR BU ÜLKEDE NE İLAN EDİLİYOR"

Bu sözler üzerine CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, "Son söz konuştuktan sonra bizimdir. Ben ona bir dakika cevap vereceğim. Bunu konuşan insanlar bu ülkede ne ilan ediliyor ve bu bütçeyi savunmayı bu beyefendiye bırakıyorlar. Ben bundan utanç duyuyorum dedim" diye konuştu.

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