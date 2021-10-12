Hulk iş başında: Brezilyalı adam telefonu ve kılıfı sayesinde ölümden kurtuldu!

Brezilya'da geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Bir adam, atılan kurşunun akıllı telefonu ve onun Hulk temalı kılıfı tarafından engellenmesi sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu.

İsmi açıklanmayan adam, bir soygun girişimi sırasında kendisine ateş edildikten sonra bir üniversite hastanesine kaldırıldı.

MERMİ DERİSİNE NÜFUZ ETMEDİ

Newsflash'ın haberine göre adamın doktoru Pedro Carvalho, başlangıçta adam için yaşanabilecek en kötü şeyden korktu, ancak merminin aslında adamın derisine nüfuz etmediğini fark ettiğinde ise her şey değişti.

Mermi akıllı telefon ve onun Hulk temalı kılıfı tarafından engellenerek adamın kalçasını sıyırmış ve hayatını kurtarmıştı.

Carvalho'ya göre adamın sadece kalça bölgesinde ağrı vardı ve bu bölgede sadece küçük bir darbe oluşmuştu.

Carvalho, daha sonra "mermiye kafa atan" cep telefonunun fotoğraflarını Twitter'da yayınladı ve 6.000'den fazla beğeni aldı.

İŞTE TELEFONUN VE KILIFIN SON HALİ

Fotoğraflarda merminin telefona verdiği hasar rahatlıkla görüntülendi. Hulk temalı kılıfta ise herhangi bir sorun olmadığı fark edildi.

E o paciente que foi admitido na emergência após ter sido baleado num assalto e a bala parou no celular!!!

Detalhe para a capinha do celular. pic.twitter.com/EUoyN0LMoH — Pedro Carvalho (@Oparbento1) October 7, 2021

Bu durum, Marvel evrenindeki güçlü karakterlerden biri olan Hulk'ın mermiyi durduğuna, bunun Hulk'ın başarısı olduğuna yönelik yorumlara yol açtı.

Polis ise adama ateş eden şüphelileri henüz tespit edemedi.

