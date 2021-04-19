Hulki Cevizoğlu'nun sözleri gündem oldu: Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm

Kanal İstanbul’a neden hayır ya da evet dediğimizi sakin bir şekilde tartışabilirsek, ne kadar saçma argümanlar öne sürüldüğünü fark edeceğiz diyen Cevizoğlu, “Neymiş Montrö’ye engelmiş, engel mengel değil, dünyadaki kanalları izleyelim sevgili Atatürkçüler, Süveyş Kanalı’na bakalım, bu kanal Osmanlılar tarafından yapılmış Mısır idare ediyor. Mısır bu kanala hükmediyor, dünyanın parasını kazanıyor. Türkiye tek kuruş para almıyor. Bu ayıp ve skandaldır. Savaş gemileri, tankerler, yabancı gemiler geçecek, biz para almayacağız. Eğer bu boğazlar bize aitse, neden parasız yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kızanlar olacaktır sözleri ile açıklamasına başlayan Cevizoğlu, “Atatürkçü geçinen partiler de Kanal İstanbul üzerinden sahte söylemlerle rant peşinde koşmayacaktır. Arkalarına Atatürk’ü alarak siyaset yapan muhalefetin artık ortadan kalkması gerekir” ifadelerini kullandı.

CNN Türk’te Akıl Çemberi programına 15 Nisan'da katılan Dr. Hulki Cevizoğlu, İstanbul’a yapılması planlanan Kanal İstanbul'la ilgili “Ben Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm” sözleri ile anlattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cevizoğlu'nun açıklamaları sosyal medyada günler sonra yeniden gündem yaratırken, Cevizoğlu'ndan gelen tepkilere de yanıt geldi.

CEVİZOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Cevizoğlu Ttwitter üzerinden yaptığı açıklamada "Az da olsa Atatürk'çüler içinde bazı bağnazların çıkması, benim Atatürk kitaplarımı hiç okumadıklarını gösteriyor.

Atatürk'ü tanıyıp bilmeden Atatürkçü olunmaz, TARİHSEL RANTİYECİ olunur.

Herkesi ATATÜRK'Ü BİLMEYE DAVET EDİYORUM." dedi.

Cevizoğlu açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

"Ne tuhaf, Montrö ve Kanal İstanbul hakkındaki görüş ve düşüncelerimi bazıları 5 gün sonra idrak edip eleştiriyor. Ekmelettin'in adaylığına karşı çıktığımda linç etmeye kalkanlar da 2 yıl sonra kutlamışlardı."



